特朗普收到台灣賀函　美媒：政權交接期間可能與賴清德通話

特朗普（Donald Trump）即將再度入主白宮之際，周六（9日），美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士報道指，曾在特朗普首次執政期間任國家安全顧問的奧布萊恩（Robert O'Brien）在本周與台灣駐美代表俞大㵢會面時收到賀函，然後轉交予特朗普團隊。多名前特朗普政府官員透露，在政權交接期間，特朗普有可能與台灣總統賴清德通話。



報道指，奧布萊恩是在猶他州鹽湖城（Salt Lake City）的午餐會與俞大㵢會面。早前，台灣總統府表示，賴清德已請駐美代表處轉致賀函，祝賀特朗普勝選，但並無尋求通話致賀的安排。

奧布萊恩（左）曾在特朗普首次執政期間任國家安全顧問。（Reuters）

台灣政府這次祝賀方式有別於2016年時任總統蔡英文與特朗普通電話的方式，且不僅台灣，其他許多國家現在與特朗普的溝通接觸的方式也不同於以往。CNN提到，川普本周勝選後尚未與台灣政府直接聯繫，但多名前特朗普政府官員則表示，在政權交接期間，特朗普仍可能與賴清德通話。

奧布萊恩婉拒評論午餐會一事，駐美國台北經濟文化代表處也不予置評。而美媒「Politico」在總統大選前曾列出特朗普新政府的可能成員，其中國務卿人選之一就包括了奧布萊恩。