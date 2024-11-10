特朗普當選｜英媒：邱吉爾銅像或回歸白宮橢圓形辦公室

英國《每日郵報》11月9日引述消息人士稱，美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮的第一件事，便是將英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）的半身像重新帶回橢圓形辦公室，藉此向其偶像致敬。



消息人士稱，特朗普很崇拜邱吉爾，相信他是世界上有史以來最偉大的領導人，因此決定要把其銅像帶回橢圓形辦公室，使他恢復應有的榮譽地位。

圖為2024年7月24日，美國總統拜登在白宮橢圓形辦公室發表全國講話，解釋決定不尋求連任的原因。圖中可看到他旁邊有一個半身銅像。（REUTERS/Elizabeth Frantz）

邱吉爾半身像由英國雕塑家愛潑斯坦爵士（Sir Jacob Epstein）設計，是邱吉爾的朋友1965年送給時任美國總統約翰遜（Lyndon B. Johnson）的禮物。

它自此一直在橢圓形辦公室佔據一席之地，直到2009年時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）用民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）的像取代它。

英國議員法拉奇（Nigel Farage）曾在社交媒體X上傳與邱吉爾銅像的合照：

邱吉爾半身像在特朗普2016年當選總統後，曾短暫返回橢圓形辦公室，但在總統拜登（Biden）上任後，又再次被勞權運動者凱薩查維斯（Cesar Chavez）的半身像取代。

圖為2020年9月4日，美國總統特朗普於白宮橢圓形辦公室與塞爾維亞總統和科索沃總理會面。（Getty）

如果特朗普真的決定把它帶來橢圓形辦公室，這將是邱吉爾半身銅像第三度「入主」白宮。