特朗普當選｜英媒：邱吉爾銅像或回歸白宮橢圓形辦公室
撰文：劉耀洋
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英國《每日郵報》11月9日引述消息人士稱，美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮的第一件事，便是將英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）的半身像重新帶回橢圓形辦公室，藉此向其偶像致敬。
消息人士稱，特朗普很崇拜邱吉爾，相信他是世界上有史以來最偉大的領導人，因此決定要把其銅像帶回橢圓形辦公室，使他恢復應有的榮譽地位。
邱吉爾半身像由英國雕塑家愛潑斯坦爵士（Sir Jacob Epstein）設計，是邱吉爾的朋友1965年送給時任美國總統約翰遜（Lyndon B. Johnson）的禮物。
它自此一直在橢圓形辦公室佔據一席之地，直到2009年時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）用民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）的像取代它。
英國議員法拉奇（Nigel Farage）曾在社交媒體X上傳與邱吉爾銅像的合照：
邱吉爾半身像在特朗普2016年當選總統後，曾短暫返回橢圓形辦公室，但在總統拜登（Biden）上任後，又再次被勞權運動者凱薩查維斯（Cesar Chavez）的半身像取代。
如果特朗普真的決定把它帶來橢圓形辦公室，這將是邱吉爾半身銅像第三度「入主」白宮。
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