拜登就任｜橢圓形辦公室邱吉爾像消失　特朗普「可樂掣」被拆走

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-22 15:42

美國白宮的橢圓形辦公室最近經過一輪改造，以新面貌迎接新任總統拜登（Joe Biden）。雖然裝潢沒有大變化，但細節卻是別出心裁。至於前總統特朗普（Donald Trump）「偶像」英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）的半身像則被移走，特朗普的「可樂掣」也消失得無影無蹤。

總統用來處理公務的「堅毅桌」（Resolute Desk）旁邊原本掛有前總統傑克遜（Andrew Jackson）的畫像，如今被換成是科學家兼開國元勛富蘭克林（Benjamin Franklin）。傑克遜的畫像是由特朗普所掛，但因為傑克遜涉種族歧視一度掀起爭議。根據《華盛頓郵報》所指，掛起富蘭克林的畫像代表拜登遵從科學，畫像附近的書架還擺放了來自月球的石頭，提醒美國人不要忘記先賢的雄心和成就。

圖為2021年1月20日，白宮橢圓形辦公室經過重新佈置，掛起科學家兼開國元勛富蘭克林的畫像，並擺放前總統杜魯門的半身像。（AP）

至於「堅毅桌」的另一邊則掛有白宮收藏系列的畫作《雨中的大道》（Avenue in the Rain，暫譯）。這幅油畫1917年繪製，前總統克林頓（Bill Clinton）和奧巴馬（Barack Obama）時期都一直懸掛於辦公室，特朗普後來換成前總統林肯（Abraham Lincoln）的畫像。

圖為2020年9月4日，美國總統特朗普於白宮橢圓形辦公室與塞爾維亞總統和科索沃總理會面。當時，左邊所掛的是前總統林肯的畫像，右邊則是前總統傑克遜的畫像。（Getty）

壁爐上方則是前總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）的畫像，兩旁分別有前總統喬治華盛頓（George Washington）和林肯，以及經常意見不合的前總統傑斐遜（Thomas Jefferson）和開國元勛漢密爾頓（Alexander Hamilton）的畫像。拜登辦公室解釋，特意將傑斐遜和漢密爾頓的畫像放在一起，是想帶出於共和國護軌內表達不同意見的重要。

辦公室內還有馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）、羅拔甘迺迪（Robert F. Kennedy）、前第一夫人埃莉諾（Eleanor Roosevelt）等人的半身像。不過特朗普重新擺放的邱吉爾半身像則不見蹤影。半身像原本是英國借給前總統小布殊（George W. Bush），奧巴馬任內歸還。特朗普所擺放不同軍種的旗幟也被移走。

圖為2021年1月20日，白宮橢圓形辦公室經過重新佈置，壁爐上方掛有前總統羅斯福的畫像。左邊是前總統喬治華盛頓和林肯的畫像，右邊是前總統傑斐遜和開國元勛漢密爾頓的畫像。（AP）

+ 5 + 5 + 5

畫像和半身像象徵意義居多，不過其實橢圓形辦公室還有一些為總統度身訂造的貼心小設計。例如辦公桌有一個紅色按鈕，本來有揣測指是用來發動核攻擊，但原來是用來「點餐」。2017年，記者到辦公室採訪特朗普，期間對方按下按鈕後，隨即有人用銀盤送遞他最愛的健怡可樂（Diet Coke），拆解了這個謎團。有傳奧巴馬也會用這個按鈕來點一杯茶。拜登就職首日，辦公桌的紅色按鈕消失，特朗普的「可樂掣」似是被拆走了。