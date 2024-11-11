美媒：俄朝估計在庫爾斯克集結5萬兵力　準備向烏克蘭反攻

撰文：聯合早報
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美國和烏克蘭官員透露，俄羅斯軍方集結了包括朝鮮軍隊在內的5萬名士兵，準備在俄羅斯庫爾斯克州（Kursk）發起反攻，以收復被烏克蘭佔領的領土。

《紐約時報》報道，烏克蘭官員預計未來幾天俄羅斯就會在西部發起反攻，而朝鮮軍隊將加入俄軍行動，向烏軍進行襲擊。

根據美國的最新評估，俄羅斯無須從烏克蘭東部的主戰場撤回軍隊，就在庫爾斯克州集結兵力，這將使莫斯科可以同時在多條戰線發動攻擊。

俄羅斯今年已持續收復被烏克蘭攻佔的部分庫爾斯克領土。美國官員表示，俄軍一直以導彈和炮火攻擊烏克蘭陣地，但尚未在那裏發起大規模進攻。

目前朝鮮軍隊正在庫爾斯克最西端地區與俄羅斯軍隊一起訓練。

圖為2024年9月，俄羅斯對烏克蘭發動襲擊期間，烏克蘭士兵在頓涅茨克（Donetsk）地區向俄軍發射炮彈。（Reuters）

在俄朝攻勢迫在眉睫之際，正準備重回執政的美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）誓言結束俄烏戰爭是他的目標之一。

特朗普對於如何解決俄烏衝突說得並不多，但根據美國候任副總統萬斯（JD Vance）概述的一項計劃，俄羅斯將得以保留它所佔領的烏克蘭領土。

一些美國軍方和情報官員對烏克蘭的整體前景越來越感到悲觀，他們說，俄羅斯在庫爾斯克和烏克蘭東部都穩步取得進展，部分原因是烏克蘭未能解決兵力嚴重不足的問題。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）10日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目訪問時表示，總統拜登（Joe Biden）與特朗普會面時將討論國內和外交政策的首要任務，並敦促特朗普不要放棄烏克蘭。

拜登已邀請特朗普於13日上午11時（香港時間14日零時）到白宮橢圓形辦公室會面。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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