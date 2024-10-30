拜登稱朝兵倘越俄烏邊境將遭反擊　韓國：朝鮮擬下月發射洲際導彈

美國防部10月29日證實，少數朝鮮士兵已駐紮在靠近烏克蘭東部邊境的俄羅斯庫爾斯克州（Kursk）。 美國總統拜登（Joe Biden）同日表示對此事感到擔憂，又指如果朝鮮軍隊越境進入烏克蘭，烏軍應該進行反擊。韓國軍方情報機構同日稱，朝方很可能會在11月5日的美國大選前後發射洲際導彈。



美國防部發言人萊德（Patrick Ryder）表示，朝鮮已向俄羅斯遠東地區派遣大約1萬名士兵，預計他們將與俄羅斯士兵一同訓練。他指出，初步跡象顯示，庫爾斯克地區的朝鮮部隊將擔任某種類型的步兵角色。

美國防部日前表示，如果確認朝鮮士兵參與俄烏戰事，美國將不再對烏克蘭使用美國武器施加限制。

2024年10月29日，美國總統拜登（Joe Biden）訪問馬裡蘭州巴爾的摩（Baltimore）的一個海運碼頭時發表演說。（Reuters）

韓聯社30日報道，韓國防情報本部稱，朝鮮可能在11月發射洲際彈道導彈（ICBM），並聲稱朝方的可移動發射器已準備就緒。

韓國防情報本部預測，朝鮮擬透過發射洲際彈道導彈來驗證重返大氣層的技術。