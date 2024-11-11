美國黑人媽媽誕下白皮膚女兒飽受質疑　驗DNA反擊懷疑者

美國一名非裔媽媽Alex與白人丈夫生下一位膚色白皙的女兒，由於母女倆膚色差異大，Alex在生活中常遭誤解和質疑。為了證明自己和女兒的親生關係，她最終決定通過DNA測試來揭開真相，結果也確實證明她們是親生母女。



英國《每日郵報》11月10日報道，來自美國的黑人媽媽Alex和白人丈夫Rob育有三個孩子，他們通過試管授精（IVF）懷孕生下2歲小女兒 Pudge Pudge，她的膚色異常白皙，完全不像家裏其他兩個孩子那樣深色皮膚。

沒想到母女膚色差異一事給媽媽Alex帶來許多困擾，她曾帶Pudge Pudge逛商場，卻被工作人員攔下，對方稱「事情看起來不太對勁」，還威脅Alex要叫保安來抓她。最後爸爸 Rob出面澄清，才打發走該名職員。

Alex表示「我應該能夠以我想要的方式和我的孩子一起出去玩！」

她甚至受到其他黑人的批評，攻擊她有一段跨種族戀情。她說： 「我還見到網上似乎是黑人的人說，我不該生那個白人的孩子之類的話。」還有人叫她「孩子的保姆」。

Alex 對自己生下了一個皮膚白皙的女兒感到驚訝。（YouTube/ @truly-channel）

Alex 還曾遭到指控，說她「租借」Pudge Pudge ，作為社交平台的「創作內容嬰兒」。

最終Alex帶着女兒去做DNA檢測，結果顯示她們是親生母女。她解釋道，因為丈夫是白人，他們通過IVF生下小女兒，就出現這種罕見的現象。

2歲的小女兒 Pudge Pudge 和另外兩個孩子看起來膚色完全不同。圖為 Alex 一家五口的大合照。（YouTube/ @truly-channel）

Alex提問道，如果她是一個白人女人，帶着看似黑人的孩子，這種事情還會發生嗎？她自己也對此表示悲觀：「人們甚至都不會關心這件事。」她還擔心女兒長大後面臨同樣的問題，不斷解釋自己的身世，到時母親也有可能不在她身邊。

他們一家的經歷在YouTube傳開後，有網民表示支持和理解：「我能理解人們會感覺困惑，但這麼粗魯真的越線了」、「人們好奇怪，他們不知道混血兒是怎麼一回事。」

也有人分享相同經歷：「我住在喬治亞州一個以白人為主的地區……這種事每天都會發生」、「被跟蹤偷聽對話，詢問她的媽媽在哪裏，暗示我是保母之類的。」