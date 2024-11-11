美國阿拉巴馬州一大學發生槍擊案　增至一死16人受傷

美國東南部阿拉巴馬州（Alabama）塔斯基吉大學（Tuskegee University）11月10日凌晨約1時40分發生槍擊案，1人死亡、16人受傷。據指出，傷者中有12人是因子彈擊中，另有4人因逃生時受傷；暫未有人被捕。社交媒體流傳的影片顯示，事發時有學生躲在停車場，背景傳來多聲槍響。



塔斯基吉市（Tuskegee）警方說，開槍者料超過一人，事發時正值大學舉辦返校慶祝活動，現場聚集大量參與者，救援車輛一度難以進入。警方指出，案中死者 La'Tavion Johnson 今年18歲，家人已獲通知。暫時仍未有人被捕，警方仍在調查案情及經過。

校方發聲明表示，死者不是該校學生，傷者則包括該校學生，均已送院。 校方並宣布，11日的課程將被取消。

目前尚不清楚導致槍擊事件的原因，但暫時未有人被捕。英國《鏡報》報道，在槍擊發生之前，約有47,300人擠滿了體育場（官方規定只能容納10,000人），觀看為返校活動之一的橄欖球賽。