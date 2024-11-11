特朗普證實將提名「鐵粉」斯蒂芬尼克任駐聯合國大使

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月11日發聲明，證實將提名共和黨籍眾議員斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）出任新政府的美國駐聯合國大使。



美國大選2024：美國共和黨聯邦眾議員斯特芬尼克（Elise Stefanik）與前總統特朗普（Donald Trump）2024年1月19日在新罕布什爾州（New Hampshire）出席競選集會。（Reuters）

特朗普表示，很榮幸提名斯蒂芬尼克擔任其內閣成員，擔任美國駐聯合國大使。他形容，斯蒂芬尼克是一位非常強大、堅韌和聰明的「美國優先」鬥士。

40歲的史蒂芬尼克被視為特朗普「鐵粉」，她是代表紐約州的聯邦眾議員，並擔任眾議院共和黨黨團主席。她2015年當選任國會眾議員時，曾創下美國最年輕的女國會議員紀錄。

圖為2024年9月24日，美國總統拜登（Joe Biden）於紐約聯合國總部大樓舉行的聯合國大會上發表講話。（Reuters）

她第一次成為全國鎂光燈焦點在2019年，於特朗普首次彈劾審判中，她熱切地為特朗普辯護，獲對方形容「一位明星誕生了」。在萬斯（J.D. Vance）被公布為副總統候選人之前，史蒂芬尼克被視為潛在的副手人選。

路透社報道，聯合國一直在為特朗普的回歸，以及可能削減美國的資助和與聯合國的接觸做準備。分析認為，美國在聯合國的影響力將減少，或會為中國打開大門。