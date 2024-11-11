中國貿易順差料新高近1萬億美元　或加劇經濟衝突及激怒特朗普？

彭博社星期一（11月11日）報道，中國今年的貿易順差可能寫下新高，加劇全球商務失衡，日益使中國與全球一些大型經濟體發生衝突，也可能激怒美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。



根據彭博計算，如果中國的貿易順差繼續以今年迄今的速度擴大，將達到接近1萬億美元（約7.8萬億港元）。中國官方上星期四（7日）公布數據，今年前10月的貨物貿易順差升至7850億美元，創下同一時期有史以來的最高水平，按年增長近16%。

美國外交關係委員會高級研究員瑟澤（Brad Setser）在社交平台X（舊稱Twitter）分析，在中國出口價格仍在下降的情況下，出口量大幅增長。在他看來，中國整體經濟再次依靠出口增長。

彭博社指出，中國已更依賴出口來彌補國內需求的疲軟，北京方面直到最近才嘗試通過刺激舉措來提振內需。

貿易日益失衡的局面引起了愈來愈多國家的抵制，特朗普新政府可能會徵收關稅，從而減少中國對美出口。從南美洲到歐洲，一些國家都提高了對鋼鐵和電動車等中國商品的關稅壁壘。

2024年7月4日，在意大利米蘭舉行的Omoda和Jaecoo新車上市活動中，中國奇瑞（Chery ）製造的Omoda 5在展場亮相。（Reuters）

今年迄今為止，中國對美國的貿易順差比去年同期增長了4.4%。與歐盟的貿易順差增9.6%，與東盟（ASEAN）10國的貿易順差則擴增近36%。

彭博社指出，中國與許多其他國家的失衡也在加劇。目前，中國向近170個國家和經濟體出口的商品，多於從這些國家和經濟體購買的商品，為2021年以來的最高水平。 一場貨幣戰爭也可能正在醞釀之中。印度央行表示，如果中國允許人民幣貶值以對抗美國關稅，印度央行準備讓盧比貶值。 人民幣貶值將使中國出口產品變得更便宜，並可能進一步擴大對印度的順差，今年迄今已達到850億美元，比2023年高出3%，是五年前水平的兩倍多。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

