埃塞俄比亞空難 法媒：波音與死者家屬達和解 料能避免民事審判
撰文：劉耀洋
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法媒11月11日引述3名消息人士稱，波音公司（Boeing）當日與2019年埃塞俄比亞航空（Ethiopian Airlines）737 MAX客機墜毀意外中的一名女性死者家屬達成庭外和解，料成功於最後一刻避免美國聯邦民事審判。芝加哥（Chicago）法院預定於12日開庭審理上述案件。
埃塞俄比亞航空公司一架波音737 MAX 8客機於2019年3月10日起飛數分鐘後墜毀，機上157人全數罹難，死者家屬其後對波音公司提出訴訟。
知情人士透露，案件最初涉及6名原告，但除上述女死者家屬外，其他人都已和波音公司達成庭外和解。
報道稱，此案最後一名原告，是印度裔女死者Manisha Nukavarapu的家屬，她當日登上涉事客機後不幸墜機身亡。
消息人士表示，法官將於開庭後聽取和解事宜，經過其批准協議後，波音公司才能與原告正式達成和解。
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