【埃塞俄比亞空難】半年兩意外波音出問題？　專家：勿太快下結論

埃塞俄比亞航空公司周日（10日）一架波音737 MAX 8客機墜毀，機上157人全數罹難。由於飛機型號與2018年10月印尼獅航空難屬於相同型號，引發外界關注波音公司（Boeing）所製客機的安全問題。 波音與另一家飛機生產商空中巴士（Airbus）競爭激烈，甚至為加強自動化生產而大幅裁員，當中包括不少工程師。惟專家認為不應把兩宗空簡單難對比，或者過於擔憂波音的管理；再者目前波音資源充裕，即使展開一連串改進和培訓計劃補救也不成問題。

波音737機款自1967年啟航，一直是波音的暢銷型號，最新推出合共有4個款式的MAX機型更大受航空公司青睞。

早於2011年，空中巴士推出更省燃料的A320neo窄體客機。波音為了回應競爭對手，推出更新引擎的MAX型客機。雖然波音新型客機較前者遲了9個月才面世，但仍接獲逾5000宗訂單。

埃塞俄比亞空難：埃塞俄比亞空難現場發現飛機引擎殘骸。（路透社）

短短數月兩宗空難 安全惹疑慮

首批MAX型客機原定2017年5月投入服務，但引擎供應商CFM國際公司（CFM International）發現用於波音737 MAX型的LEAP渦輪機零件有問題，故客機需延遲交付。後來監管當局准許737 MAX客機更換渦輪機後起飛。

2018年10月29日，印尼獅航一架737 MAX 8客機失事墜海，其後波音證實事故與客機的「攻角感應器」出錯有關，導致客機急墜；印尼當局翻查「黑盒」也發現機師事發時無法以人手駕駛失靈的飛機，是導致空難主因。

時隔133天後，2019年3月10日，埃塞俄比亞航空一架737 MAX 8客機起飛不久後出事，全機人員罹難。

MAX 8客機在5個月內發生兩宗嚴重空難，導致346人死亡。無獨有偶，兩宗空難的機師事發前曾經要求折返，出事前飛機的垂直速度均出現異常。

埃塞俄比亞空難：波音737 MAX 8型客機5個月內兩度發生致命空難，這型號客機的安全頓成疑問。圖為印尼獅航遇難者家屬接獲消息時的畫面。（路透社）

為與空巴競爭 妄顧安全與培訓？

在與空巴的競爭中，波音為MAX 8型客機引進更有效率的引擎，而由於引擎體積相應增加，公司同時更新航機控制系統軟件。惟波音當時以新款客機與一般737客機基本操作相同為由，沒有為機師提供相應且昂貴的培訓，也沒向機師適當解釋系統的轉變。恰巧的是，飛機控制系統問題正是印尼獅航空難的成因之一。

翻查新聞紀錄，波音單在2017年上半年便大幅裁減超過6000名員工，裁員速度是10多年來最快。波音則解釋，稱旗下工廠要加強自動化生產、提供效率。據路透社報道，2017年1月和3月被裁的波音員工中包括了數百名工程師。

綜合上述情況和兩宗空難，不禁給予外界感覺認為波音急於與空巴的競爭，追求自動化生產而忽略對客機軟硬件的安全標準，以及對機師的培訓。

埃塞俄比亞空難：波音公司為了回應空中巴士新款客機的競爭，推出737 MAX型客機。圖為波音737 MAX 9型客機機身。（視覺中國）

惟資深機師和專家認為不應對波音公司及其客機過於憂慮。首先是兩宗波音737 MAX 8空難雖然相似，但原因卻未必相同。

迪奇（Robert Ditchey）指出，兩宗空難可能只是純粹巧合，而埃塞俄比亞的事故可能不涉及飛機本身。他指出在獅航意外之外，MAX 8的機師面對任何類似情況時都會非常敏感，因此認為重覆獅航的錯誤是不可思議的。迪奇曾是為美國海軍效力的機師，現為航空顧問。他也是航空訴訟的專家證人，就維修、飛機意外原因以及航班營運提供意見。

美國航空市場調查研究公司蒂爾集團（Teal Group）的航空分析師阿布拉菲亞（Richard Aboulafia）則指出，波音公司擁有資源和相對的收入基礎，如果要急促展開一連串修改或訓練程序，也不會對公司造成為大麻煩。

（綜合報道）