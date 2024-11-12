日本男遭18歲中國司機撞死　同行16歲乘客自首　遭控醉駕共乘罪

日本埼玉縣川口市9月29日凌晨有51歲男子被一輛逆線行駛汽車撞死，涉事18歲中國男司機因酒精超標，被警方拘捕。日媒11月12日報道，警方最新調查發現，當時車內還載著一名16歲中國籍青少年，他明知司機有喝酒仍要求搭乘，於8日遭警方以「醉駕共乘罪」移送檢察機關。



意外於9月29日凌晨5時30分發生，涉事汽車在川口市駛至一個十字路口時，與一輛私家車高速側面相撞，私家車上的51歲男子重傷，送院搶救不治。

日本朝日電視台12日報道，警方進一步調查後發現，事發時車內還載着該名16歲少年，但他在意外發生後離開現場。

警方稱，青少年後來在家人陪同下到警局自首，惟未有公佈疑犯的詳細身份。

川口市警署9月時曾透露，涉事司機的呼氣中驗出酒精含量超標，當場被捕。司機已就酒駕及逆線行駛認罪。有附近居民表示，涉事的私家車逆線駛入單程路，再直駛到十字路口時發生意外。

日本埼玉縣川口市29日凌晨有51歲男子被一輛逆行汽車撞死，涉事司機為一名18歲中國男子。警方證實疑犯酒精超標，已將其拘捕。（X@kumidaisuki）

男司機原本被控過失駕駛導致他人傷亡和醉酒駕駛罪，當局在9月30日改控他危險駕駛導致他人死亡罪。