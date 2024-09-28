日本4學生吃迴轉壽司「霸王餐」　碟子藏枱底　食髓知味終被踢爆

迴轉壽司在日本是學生、上班族愛吃的平價美食，不過卻有員工透露，曾經遭遇有學生貪小便宜，將13個盤子藏在桌子下，直到店員在清理桌位時才發現。而該群學生1個月後來店，試圖再吃霸王餐，立刻被逮個正着。



日本4名學生吃迴轉壽司，卻偷偷把盤子藏在桌子下。（Canva）

根據日媒《まいどなニュース》於9月28日報道，一名在迴轉壽司店打工擔任店員的M先生表示，他曾遇過客人「吃霸王餐」的情形。當時是平日晚間，當他正在清理客人離開後的桌面和位子時，突然感覺到有東西撞到了他的腳，他往桌子底下一看，發現有13個空盤子疊在一起。

他當下心想：「該不會這13個盤子沒算到錢！」立刻向店長報告，並向櫃台確認，被藏在桌子下的盤子真的沒結帳到。事後他們透過監視器畫面，鎖定了4名年輕的男生。由於店長認為，13盤壽司並不是多大的金額，若是再次發生吃霸王餐的事件，可能是同一夥人犯案，屆時再向警方報案。

沒想到1個月後，4名年輕的男生再度到迴轉壽司店用餐，店員先向店長報告後，他們盯着監視器畫面，發現4人再度試圖吃霸王餐，偷偷在桌子底下傳遞盤子，座靠近裏面的人似乎正將盤子放在他的腳邊。結帳的時候，店員趕緊確認桌子底下的盤子，並且攔住他們。

當下4名年輕男子互相看了一眼，露出驚慌的表情。不過，由於上次沒有報警，而且對方是學生，所以店員只告知他們，「有些盤子沒有被計算到，請確實付錢」就放他們走。此後，再也沒有發生吃霸王餐的事件。但店員也透露，經過此事件，他們店內決定嚴格執行「即使人少，也要立即清理桌位盤子」的規定。

有日本網友見狀表示：

．「我也遇過這個。我在迴轉壽司店用餐時，我注意到桌子下方的置物區藏着一些價錢貴的盤子，所以我立刻叫了店員。做壞事的人，通常會做出常人想都不敢想的事」

．「別寵壞了他們，他們也可能會換一間店照樣吃霸王餐」

．「犯罪就是犯罪，無論年齡小或金額少，我認為必須認真對待他」



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