菲律賓澳洲防長會晤　稱中國施壓要求菲放棄南海主權聲索

菲律賓國防部長德奧多羅（Gilberto Teodoro）11月12日在堪培拉會見澳州國防部長馬爾斯（Richard Marles）後說，中國正對菲律賓施加愈來愈大的壓力，要求菲方放棄在南海的主權聲索。



路透社12日報道，德奧多羅在會見馬爾斯後說：「我們看到北京愈來愈頻繁地要求我們放棄這個地區的主權。」他補充說，菲律賓是「中國侵略的受害者」。

2024年7月13日，澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）參觀Sheffield Forgemasters公司旗下位於英國謝菲爾德（Sheffield）的工廠。

中國外交部發言人林劍回應稱，菲律賓首先侵犯中國在南海的主權，中國的行動是為了維護自身權利。他說：「如果菲律賓不再侵犯和挑釁，海上局勢就不會進一步升級。」

菲律賓8日曾批准兩項法律，在該國水域和空域開闢航線，以加強菲律賓海洋權益主張。作為回應，中國10日劃定並公布有主權爭議的黃岩島的中國領海基線。

圖為2023年3月9日，菲律賓登陸艦「馬德雷山」號的烏瞰圖。菲律賓自1999年故意在仁愛礁讓登陸艦「馬德雷山」號（BRP Sierra Madre (LT-57)）擱淺後，它一直在該處「坐灘」。菲軍會向軍艦提供補結，中菲就此多次發生衝突。（Reuters）

菲律賓國家海事委員會稱，反對中國劃定基線，並指責北京侵犯菲律賓主權。委員會稱：「中國在淺灘周圍劃定基線是中方2012年非法佔領淺灘的延續，菲律賓對此繼續強烈反對。」

德奧多羅稱，中國的主張和行為違反國際法，菲方與澳洲等夥伴達成的防務協議是阻止中國入侵的重要途徑。

他表示：「儘管他們（中國）聲稱是在國際法的保護下行事，但每個人都知道他們所做的事情違反國際法原則，最大的證據是沒有人真正支持他們的活動。」

2024年11月12日，菲律賓國防部長德奧多羅（Gilberto Teodoro）在堪培拉會見澳州國防部長馬爾斯（Richard Marles）。（X@RichardMarlesMP）

除了與澳洲和美國等國家建立更緊密的聯繫外，菲律賓還計劃花費至少330億美元（約2,567億港元）購買新武器，例如先進的戰鬥機和中程導彈。

馬爾斯說，澳洲希望與菲律賓國防工業進行更緊密的合作，並將於2025年初向菲律賓派遣一個工程評估小組。

本文獲《聯合早報》授權轉載

