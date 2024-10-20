菲律賓火鍋店槍擊1中國人死　華使館高度重視事件促儘快緝拿兇手

菲律賓大馬尼拉地區馬卡蒂市（Makati）一間火鍋店的包廂發生槍擊案，一名中國公民死亡。中國駐菲使館10月19日表示高度重視事件。



中國駐菲使館19日稱高度重視事件，第一時間啟動應急機制，積極協助菲警方偵辦案件，敦促菲方加大力度，儘快緝拿兇手，全力保障在菲中國公民生命財產安全。使館並向遇害中國公民家屬積極提供領事協助，幫助處理相關後事。

事發於17日凌晨，一名中國人朝29歲遇害男子連開多槍，擊中受害者的手、手臂和胸部。儘管立即接受醫療救治並將受害者送往附近醫院，但受害者在送抵醫院時仍被宣告死亡。

警方表示，這次衝突源自於受害者和嫌疑犯之間與商業相關的討論，疑犯受到遇難男子的挑釁，兩人曾在Telegram討論玉米與大米供應問題。

警方在現場檢獲5粒子彈及8個彈殼，稱儘管初步跡象表明動機源於商業糾紛，但隨着調查的進展，警方正在考慮各種可能性，包括愛情糾紛的可能。