中國外交部駁斥菲律賓：菲侵權在先 不得不依法採取必要措施
撰文：莊勁菲
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中國外交部發言人林劍11月12日在例行記者會上表示，每一次中菲海上的爭議升級，都是因為菲方侵權在先，中方只能依法採取必要的措施，維護自身的合法權益。
會上有路透社記者提問指，菲律賓防長德奧多羅（Gibo Teodoro）稱中國正持續施壓要求菲放棄南海主權，並稱菲是「中國侵略的受害者」，就此詢問中方對此有何回應。
林劍回應稱「關於菲方有關人士的言論，我要指出的是，每一次中菲海上爭議升級，都是因為菲方侵權挑釁引起的。菲方侵權在先，中方不得不依法採取必要措施，維護自身合法權益。如果菲方不再侵權挑釁，海上局勢就不會再起風波。」
德奧多羅12日到訪澳洲坎培拉，會見澳洲防長馬爾斯（Richard Marles），是首次雙邊防長會談。雙方深切關注南海局勢，德奧多羅指中方不停施壓，令菲方成為「中國侵略行為受害者」。
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