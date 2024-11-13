俄羅斯媒體引述俄羅斯對外情報局（Foreign Intelligence Service of the Russian Federation，SVR）一份聲明報道，美國務院認為烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）「傲慢攬權」，正考慮於2025年在烏克蘭舉行總統和議會選舉，以「合法」途徑取代澤連斯基政府。



俄羅斯塔斯社（TASS）11月11日引述俄羅斯對外情報局提供的聲明報道，華盛頓已決定展開初步工作，旨在為烏克蘭舉行總統和國會選舉創造條件。在該計劃的首階段，美國資助的非政府機構（NGO），將利用其控制的烏克蘭非政府機構提出舉行選舉的呼籲。

2024年4月29日，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg 突訪基輔，於烏克蘭國會發表演說。（Reuters）

按照美國的設想，這一倡議將得到「廣泛的公眾支持」。

與此同時，美國務院將協調各選舉候選人，而來自美國的非政府機構還將參與選擇烏克蘭的公共機構負責監督投票。

聲明指，美國已開始與西方資助的烏克蘭社運人士討論在該國建立一個新的親美政黨。美國務院希望該黨能夠進入烏克蘭的最高拉達（議會），並幫助美國牽制未來的烏克蘭總統。

2024年11月7日，匈牙利布達佩斯，圖為烏克蘭總統澤連斯基在歐洲政治共同體（EPC）峰會發表講話。（Reuters）

俄羅斯對外情報局認為，美國的此類活動已清楚地表明，美國官員在俄烏衝突中反覆強調的「不應在沒有烏克蘭的參與下討論烏克蘭問題」只是一句空洞的口號。事實上，來自華盛頓的官員將繼續主導烏克蘭及其傀儡領導人的命運。