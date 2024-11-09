馬斯克接澤連斯基祝賀特朗普電話？　美媒擔憂敏感資訊外泄

美國Axios新聞網11月8日爆料稱，6日特朗普（Donald Trump）宣布在2024美國大選勝選後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）很快打來電話表示祝賀。通話持續了25分鐘，特朗普在電話里表示他將繼續支持烏克蘭，不過沒有透露具體內容。但令人意外的一個細節是，馬斯克（Elon Musk）據稱也參與到了此次通話中。特朗普的團隊以「不討論私人談話」為由，拒絕證實馬斯克是否參與了與澤連斯基的通話。



另據法媒8日報道，烏克蘭總統辦公室一名不願透露姓名的高級官員證實了這一爆料內容。另一名烏高層消息人士還透露，通話時馬斯克正與特朗普在一起，是特朗普把電話遞給了馬斯克。

報道引述知情人士的話稱，馬斯克接過電話後與澤連斯基進行了簡短交談，澤連斯基在電話里感謝馬斯克向烏克蘭軍方提供的星鏈衛星。馬斯克則回應稱，他的星鏈衛星還將繼續為支持烏克蘭貢獻力量。

Axios新聞網還報道稱，土耳其總統埃爾多安在周三打祝賀電話時，馬斯克也在場。埃爾多安告訴記者，這次談話很真誠，特朗普當時正在與家人共進晚餐，馬斯克也帶着他的孩子。

美媒指，這些通話細節正顯示出馬斯克在特朗普第二任政府中的影響力。同時，馬斯克與外國領導人保持關係也引發對政府以及軍方敏感資訊外泄的擔憂。

報道提到，馬斯克被指自2022年年底以來一直與俄羅斯總統普京保持「定期聯繫」，談論「個人話題、商業和地緣政治緊張局勢」，而馬斯克本人受益於與美國太空總署（NASA）、五角大樓等美國政府機構價值數億美元的聯邦合同。不過克里姆林宮方面澄清稱，普京只與馬斯克通過一次電話，討論太空以及未來技術。

近幾個月來，外界一直猜測如果特朗普勝選，馬斯克是否會加入其內閣。特朗普10月接受霍士新聞採訪時回應稱，「他（馬斯克）不想進入內閣，他只是想負責削減成本。」

特朗普曾經承諾，如果他贏得選舉，將成立一個「政府效率委員會」（DOGE），由馬斯克領導。該委員會成立後的首項工作，將是在六個月內製定一項行動計劃，「徹底消除欺詐和不當支付」。按照特朗普的說法，此舉將能為美國節省「數萬億美元」的聯邦支出。

圖為2024年11月5日，美國密歇根州，特朗普在競選集會上發表講話。（Reuters）

馬斯克11月5日再次接受卡爾森專訪時表示，他「很樂意幫助提高政府效率」。

馬斯克稱，美國大約有450個聯邦政府機構，「我們有龐大的政府官僚機構，我們有過度監管，我們有職責重疊的機構……已經到了基本上一切都是非法的地步，你什麼事都做不成。這些都轉化成人們的實際成本。它們是隱性成本，但量非常大。」

軍事專家宋忠平向觀察者網解釋說，馬斯克支持特朗普，不是為了當官，而是服務於自己未來的發展目標。「馬斯克很清楚，如果民主黨再掌權，對他的未來發展計劃、幾家公司將會是極大的掣肘。」

值得一提的是，11月5日，馬斯克在一場直播中表示，為支持特朗普而成立的「美國政治行動委員會」（America PAC）在此次總統選舉後將繼續運作，正為美國中期選舉和其他各類選舉做準備，該組織計劃在未來美國參眾兩院和地方選舉中發揮重要作用。美媒認為，馬斯克是在暗示他對美國政治的參與才剛剛開始。

不過，也有學者認為，儘管馬斯克為特朗普勝選幫了很大的忙，但兩人在綠色能源等關鍵問題上存在分歧，未來關係會如何發展還很難說。

中國社科院美國問題專家呂祥對觀察者網說：「馬斯克確實給特朗普幫了很大的忙，但是我們要知道特朗普的習慣，馬斯克一旦想表現他在特朗普勝選過程中起到的巨大作用，特朗普就會踢開他，之前有過這樣的例子。」

他指出，馬斯克和特朗普政府或者個人的關係能否長期保持下去還需要觀察。「尤其是他們在一些關鍵問題上有分歧，比如在綠色能源問題上，特朗普一定不會支持電動車產業的，所以他和馬斯克未來關係怎麼樣還很難說。」

宋忠平也認為，「蜜月期」結束後，特朗普和馬斯克在合作中很有可能會爆發矛盾。

宋忠平說：「馬斯克和特朗普都是商人，都比較強勢、說一不二。特朗普不會甘心當傀儡，更不會做馬斯克的前台傀儡。如果馬斯克也比較剛愎自用，可能會讓特朗普很生氣。所以馬斯克如果想與特朗普和諧共處，必須表現出尊重，該管的管，不該管的不管，要和後者做好職權邊界分割。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

