歐盟候任外交政策主管稱中國更似競爭者　須表明北京挺俄將付代價

獲提名出任下任歐盟外交與安全政策高級代表的愛沙尼亞前總理卡拉斯（Kaja Kallas）表示，，歐盟面對的其中一項迫切挑戰是歐盟和中國經濟往來的結構性失衡，帶來不公平競爭。她說：「過去幾年中國已經改變，如今更像是競爭者和系統性對手」。她認為歐盟經濟依賴中國成為弱點，歐盟應該去風險。



卡拉斯12日在歐洲議會確認提名聽證會上說，歐盟必須繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯，又說如果沒有中國的支持，俄羅斯就無法以同樣的力量繼續戰爭，認為中國應對此付出更高代價。

她重申，烏克蘭的勝利是所有人的首要任務，但她認為在歐洲防務方面，北約必須保持主導作用，歐盟就在增加武器生產等議題上提供支持。

中國-歐盟・中歐關係：2016年7月12日在中國北京人民大會堂舉行的中歐峰會期間，歐盟旗幟和中國國旗並非排展示。（Reuters）

中國外交部早前表示，中國和歐盟互為第二大貿易夥伴，雙邊經貿關係的本質是互利共贏，保護主義沒有前途，開放合作才是正道，中俄正常經貿合作不針對第三方，亦不應受第三方干擾，亦絕不接受向中方甩鍋推責。

另外，中方亦一再強調在烏克蘭問題上致力勸和促談，不向交戰方提供武器。