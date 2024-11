拼多多(PDD)旗下跨境電商平台Temu有否違反歐盟消費者保障法例,歐盟委員會展開調查。



這是歐盟近期針對Temu進行的第二項立案調查。 歐盟一周前已經宣布,對Temu是否違反歐盟《數碼市場法》(DMA)展開調查。

根據歐盟的公告,本次針對Temu的調查重點涉及平台的銷售手法問題,特別是平台以「幸運輪」遊戲方式推廣貨品的做法有否誤導消費者、是否隱瞞產品質素和產品安全等重要資訊,以及有否限制消費者作出投訴等事項。歐盟是與德國、比利時及愛爾蘭等國的相關監管機構共同進行今次調查。

he logo of Temu, an e-commerce platform owned by PDD Holdings, is seen on a mobile phone displayed in front of its website, in this illustration picture taken April 26, 2023. (REUTERS)