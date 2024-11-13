特朗普提名霍士新聞主持任防長　馬斯克掌管政府效率部DOGE

美國總統當選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）公布多項國安相關人事任命，霍士新聞主持赫格塞思（Pete Hegseth）獲提名出任國防部長，他稱：「赫格塞思堅強、聰明，是美國優先的真正信徒。有他掌舵，美國的敵人就會注意到——我們的軍隊將再次偉大，美國永遠不會退縮。」富商馬斯克（Elon Musk）和印度裔生物科技企業家馬斯瓦米Vivek Ramaswamy，將領導一個新設的政府效率部（Department of Government Efficiency, D.O.G.E.）。



赫格塞思是一名陸軍國民警衛隊老兵，根據他的網站介紹，他曾在阿富汗、伊拉克和古巴關塔那摩灣服役。他曾表示，他被不再需要他的軍隊視為極端分子後，於 2021 年離開了軍隊。現年44歲的他，已在霍士新聞擔任主持人已有8年。紐約郵報以「震撼」來形容這項任命頗令人意外。

Steve Witkoff一直是特朗普與猶太商界溝通的主要渠道之一。(Reuters)

另外，特朗普亦宣布，他將任命地產大亨Steve Witkoff擔任美國政府中東問題特使。他在一份聲明中表示，Witkoff是一位備受尊敬的商業和慈善領袖，他參與的每一個項目和社區都變得更加強大和繁榮。據報，他一直是特朗普與猶太商界溝通的主要渠道之一。