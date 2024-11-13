特朗普當選｜性別歧視貼文急增　男子：妳的身體永遠是我的選擇

美國媒體報道，自特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月5日勝出大選後，社交媒體湧現大量歧視女性的貼文。其中一位名為Nick Fuentes的白人男子6日在其社交媒體帳戶撰文：「妳的身體，永遠是我的選擇」，吸引超過9,180萬人次瀏覽。據英國戰略對話研究所（Institute for Strategic Dialogue，ISD）統計，在7至8日之間，類似的貼文在社交平台X上增加460倍。



白人男子Nick Fuentes在特朗普勝選後在社交媒體撰文：

美國有線新聞網絡（CNN）12日報道，Nick Fuentes是一名白人至上，並否認猶太人曾被大屠殺的激進分子。

他6日在其社交媒體平台留言：「妳的身體，永遠是我的選擇」（Your body, my choice. Forever）引發熱議，該則貼文已獲得逾9,180萬人次瀏覽，52,000個點讚及超過35,000次分享。

2024年11月6日，在特朗普（Donald Trump）勝出美國大選後，一位名為Nick Fuentes的白人主義者在其社交媒體帳戶上留言寫下：「妳的身體，永遠是我的選擇」，吸引超過9180萬人次瀏覽，以及至少35000次分享。（X@NickJFuentes）

據報道，直至11日為止，Nick Fuentes依然是X和TikTok的熱搜人物，而社交媒體上還出現像「快滾回廚房」（Get back to the kitchen） 等的言論。

據戰略對話研究所8日發表的統計指，從7日到8日之間，類似的貼文和留言，在X平台上增加了460倍。

據報道，這樣的講法是在諷刺主張女性擁有身體自主權的口號：「我的身體，我自己選擇」（my body, my choice）。

2024年11月6日，美國共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）向支持者發表講話。而美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）及其妻子梅拉尼婭則站在萬斯身後。（Reuters）

在今屆大選競選期間，特朗普曾多次發表被認為是「厭女」的言論，譬如他曾指會保護女性，不管她們喜歡與否。

而他的副手萬斯（JD Vance）曾指美國被一群「沒有子女只喜歡養貓的女性」（Childless cat ladies）掌管，他亦多次稱對手賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）是「垃圾」（trash）。