特朗普當選｜領導政府效率部　Elon Musk稱將設「愚蠢支出榜」

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月12日公布多項人事任命，其中美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）和印度裔生物科技企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）將領導一個新設的政府效率部（Department of Government Efficiency, D.O.G.E.）。2人同日在社交媒體X上作出回應。



馬斯克稱，政府效率部的所有行動都將在網絡上發布，以實現最大的透明度。他強調：「每當大眾認為我們正在削減重要的東西或沒有削減浪費的東西時，請告訴我們！」

他表示，政府效率部還會有一個排行榜，列出政府最愚蠢的稅款支出，形容這將是一個極其悲慘又極其有趣的做法。

拉馬斯瓦米則提到，政府效率部很快就會開始「集思廣益」，向大眾收集他們認為政府浪費、欺詐和濫用行為的例子。他強調，美國人投票支持徹底的政府改革，他們有權參與改革的過程。

英國《衛報》12日報道，目前尚不清楚該組織將如何政府效率部運作，但預計將負責解構官僚體制，大幅刪減不必要的法規跟支出。

特朗普也表示，他們的工作將在2026年7月4號之前結束，作為給美國獨立250週年的「禮物」。