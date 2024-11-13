特朗普內閣人選引關注　分析：中美爭端預期更激烈

美國媒體星期一（11月11日）透露，當選總統特朗普已選定佛羅里達州參議員盧比奧（Marco Rubio）出任國務卿，並邀請佛州眾議員沃爾茲（Mike Waltz）擔任國家安全顧問。受訪的專家學者認為，有關任命顯示新政府將更加鷹派，美國今後將堅定支持以色列，中美爭端預計將更加激烈。



盧比奧（Marco Rubio, 53歲）將是首位擔任美國最高外交官的拉丁裔，他是特朗普國務卿候選名單中最鷹派的，過去幾年一直主張對美國的地緣政治對手，包括中國、伊朗和古巴採取強硬外交政策；沃爾茲曾批評中國在亞太地區的活動，主張美國須為亞太地區的潛在衝突做好準備。

南洋理工大學拉惹勒南國際研究院（RSIS）美國項目副研究員曾憲安接受《聯合早報》採訪時說，沃爾茲和盧比奧都是著名的對華鷹派和以色列的堅定支持者。沃爾茲呼籲制定「新門羅主義」，以應對中國在西半球日益顯著的影響，並且批評拜登政府對中國過於軟弱。盧比奧強調必須與中國競爭，並且是台灣的堅定支持者。因此特朗普選擇這兩人，表明會採取更加鷹派的外交政策，並且對華強硬。

2020年，賴清德前往華府後的第一個行程，就是去拜會長期友台的美國共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）。（取自盧比歐推特）

亞洲協會政策研究所中國政治研究員托馬斯認為，特朗普正在組建一支由對華強硬派組成的外交政策團隊，這將令北京領導人感到擔憂。

上海華東師範大學國際關係學教授馬奧尼（Josef Gregory Mahoney）說，中國有很多人希望特朗普是以商業為導向的實用主義者，能夠以某種方式推動美中關係向前發展。「但有這兩位掌舵，這個情況就似乎非常不可能出現。」

一名熟悉美國國情的中國學者對《聯合早報》說， 特朗普延攬盧比奧和沃爾茲領導外交團隊傳遞出一個重要訊息，即他希望以強硬甚至攻擊姿態開啟對華政策。他認為，特朗普任用個人色彩如此鮮明的人物出任要職，也不排除有「拉大旗作虎皮」的嫌疑，「因為按特朗普的個性，做交易勢必先拉高要價，這樣才方便『談判高手』最後出場拍板。」

不過，美國德州南方衛理公會大學政治學教授吉爾森（Cal Jillson）接受《聯合早報》採訪時表示，他認為盧比奧並沒有那麼鷹派。他說：「按照目前共和黨的標準，盧比奧是一個相對温和的人，因此被任命為美國外交政策的代言人是一個很好的選擇。」

吉爾森認為，特朗普政府應會與國際組織唱反調，「這些組織可能包括北約、歐盟，當然還有世界貿易組織」。

圖為2024年9月10日，美國參議員魯比奧（Marco Rubio）正觀看總統候選人的電視辯論。（Reuters）

支持以色列 加強和東南亞接觸

在中東問題上，曾憲安說，沃爾茲和盧比奧預計會強力支持以色列的軍事行動。盧比奧今年4月訪問以色列，華爾茲也曾公開敦促美國不要阻止以色列打擊伊朗核計劃。「預料在他們的領導下，美國會繼續強力支持以色列和其在加沙與黎巴嫩的戰事，進而對中東的穩定產生令人擔憂的影響。」

曾憲安認為，特朗普新政府可能會與東南亞加強接觸，這是因為盧比奧和沃爾茲都主張美國應該與東南亞建立更深層次的安全合作。盧比奧今年還提出美菲夥伴關係法案，支持菲律賓抵抗中國。就此而言，新政府的東南亞政策應會是積極的。

除了盧比奧和沃爾茲，南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）預計會出任國土安全部部長，長期擔任特朗普助手的米勒（Stephen Miller）則擔任白宮副幕僚長。

2024年10月14日，南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）在美國賓夕法尼亞州奧克斯舉行的共和黨總統候選人、美國前總統特朗普的市政廳競選活動中舉手示意。（Reuters）

諾姆是特朗普競選時考慮的副手人選之一。美國媒體分析說，諾姆加上對移民問題立場強硬的米勒，和即將掌管邊界事務的移民和海關執法局前代理局長霍曼（Tom Homan）先後出任高職，顯示特朗普認真要落實打擊移民的承諾。

特朗普星期一還提名前紐約州眾議員澤爾丁（Lee Zeldin）擔任環境保護署（EPA）署長，並宣佈選用他的堅定支持者、共和黨眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）擔任美國常駐聯合國代表。

美國大選2024：美國共和黨聯邦眾議員斯特芬尼克（Elise Stefanik）2024年1月20日在前總統特朗普（Donald Trump）團隊位於曼徹斯特（Manchester）的新罕布什爾州（New Hampshire）競選總部見記者。（Reuters）

特朗普在本月7日已宣佈首個高層職務人選，任命他的競選經理蘇西·懷爾斯為白宮幕僚長。現在盛傳著名投資家貝森特（Scott Bessent）和另一名投資家保爾森（John Paulson）都是熱門的財長人選。

特朗普第一任期的貿易代表萊特希澤很有可能回歸。另一個值得關注的是超級富豪馬斯克，特朗普曾說要邀請他在新政府中擔任要職，專注於削減開支。