比蓬佩奧更瘋狂　魯比奧若任國務卿　中美關係恐遭致命衝擊

據《紐約時報》報道，3名知情人士透露，特朗普（Donald Trump)預計將提名美國參議員魯比奧（Marco Rubio）擔任國務卿。儘管消息人士也透露，特朗普仍有可能在最後時刻改變主意，但他似乎已經選定了魯比奧。

若這一任命成真，中美關係恐將面臨海嘯般災難衝擊。

魯比奧何許人？

他是在美國出生的古巴裔聯邦參議資深參議員、美國「國會及行政當局中國委員會」資深議員、美國參議院「情報委員會」副主席，今年53歲。

但對一般人來說，知道他是這些年美國最活躍、最劣跡斑斑、推動出台針對中國法案最多的「反華急先鋒」、「反共急先鋒」就夠了。

自魯比奧成為參議院以來，在中美衝突的每個領域，美國兩黨政府和國會每一項針對中國的法案或政策，都有他或介入、或推動、或主導的影子。

而且他每一次出手，都經過精心謀劃與算計，都特別「精準」、「有力」。

看看他這些年在導致中美關係全面惡化上做了哪些惡吧：

2011年11月，當選參議員當年，魯比奧就在美國會見了當時的西藏流亡政府首腦、鐵桿藏獨分子洛桑森格。

2012年3月，魯比奧在參議院召開聽證會，主題就是西藏問題，批評中國壓迫藏人，侵犯人權。

2014年7月，針對中國劃定東海防空識別區，魯比奧指責中國「無視國際協議，破壞亞太地區的海洋安全」，並向參議院遞交了一份草案要求譴責中國，這份提案後來在7月10日全票通過。

中國東海防空識別區（微博@南海戰略態勢感知）

2015年12月，在新罕布殊爾州市政廳，魯比奧發表講話指出，美國必須動用武力協助盟友菲律賓防衛中國，防止中國在南海侵犯菲律賓的捕撈作業權益。他還將中國宣示南海主權比作俄羅斯侵佔克里米亞。

2017年2月，與「國會及行政中國委員會」主席兼眾議員史密斯和參議員科頓提出《香港人權與民主法案》。目的是推動美方對香港或中國內地政府官員設立懲罰機制，包括禁止涉事官員入境美國及凍結在美資產等。在隨後發生的香港騷亂中，魯比奧更是無比活躍，推動出台了多部針對香港和中國大陸的法案。

2017年12月，在「國會及行政中國委員會」主持名為「中國的長臂：輸出中國特色專制主義」的聽證會，魯比奧指出中國正在對外施加影響以控制資訊、進行審查和壓制異議，並批評蘋果等美國科技企業屈服於中國壓力進行自我審查。

2019年1月，針對新疆問題，魯比奧提出《維吾爾人權政策法案》，要求美國國務院就新疆的人權狀況定期提交報告。4月30日，魯比奧前往列根研究所發表演說，指出中國威權體制是在挑戰美國和世界和平，並污衊中國盜竊美國知識產權、對美間諜行為、開設所謂「新疆再教育營」、倡導一帶一路引發債務問題等。

2019年6月，魯比奧在Twitter（今稱X）發文，轉載華為要求美國運營商Verizon支付專利費用的新聞，指責華為「已經成為一個專利流氓（patent troll），試圖通過毫無根據但代價高昂的專利索賠來報復美國。」。 6月17日，魯比奧提交法案，要求修改美國國防授權法案，禁止中國華為公司通過美國法院向美國企業索要專利費。修正案提議，在美國政府特定觀察名單上的公司，其中包括華為，將不被允許根據美國有關專利的法律尋求救濟，包括針對專利侵權發起法律行動。

孟晚舟回國：圖為9月25日晚，中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟孟晚舟乘坐中國政府包機抵達深圳寶安國際機場。（新華社）

2019年年底，魯比奧要求禁止聯邦基金投資中國企業。

2021年5月，魯比奧在美國國會發言，他直言21世紀將由美中關係來定義，認為這是最後一次可以確保美中關係平衡的機會。魯比奧支持美國國會推動多項與中國相關的法案，同中國展開全面競爭。

2021年8月，魯比奧敦促拜登封禁TikTok在美國的發展。

另外，台灣也是魯比奧長期推動介入發力的領域。魯比奧曾訪問台灣和賴清德等人見面，與蔡英文在任內也互動活躍。美國參眾兩院過去幾年推動出台的所有涉台議案，魯比奧都是重要參與者和推動者。魯比奧還在智庫就台灣問題發表演講表示，「要幫助台灣有能力提高中國（大陸）軍事冒進的代價，代價要高到中國（大陸）不願意付的程度。」

西藏、新疆、香港、台灣、人權、經貿、科技、雙邊外交和區域衝突、國際政治等等，凡中美有摩擦的每個領域，都有魯比奧在裏面推動。

也正因為如此，即便對中美關係與美國政治了解不多的人，在過去幾年，也會頻繁在新聞上聽到「魯比奧」這個名字。

魯比奧曾是2016年共和黨總統初選中的特朗普對手，但後來歸順特朗普陣營，本年更一度傳出他是特朗普的副總統熱門人選之一。（Reuters）

如果特朗普、蓬佩奧是在行政前台導致中美關係逆轉惡化的罪人，那麼魯比奧就是在美國國會系統，推動中美關係全面逆轉惡化的最大推手，最大罪人。

如果說蓬佩奧只是一個台前打手，一個靠吃「反華飯」臭名昭著的投機分子，那麼魯比奧就是一個更具意識形態內核，更精於謀劃、更危險的反共分子和反華分子。

也正因為如此，魯比奧早早就登上了中國政府發布的第一批對美制裁名單，而且被兩度制裁，被禁止進入中國大陸和港澳地區，該禁令至今仍然有效。

一個這樣重度的意識形態「反華急先鋒」如果出任國務卿，特朗普是如何定義中美關係，中美關係接下來會面臨什麼樣的致命衝擊，就不言而喻了。

當然，無論什麼樣的人出任國務卿或特朗普政府的其它政策官員，無論他們如何定義中美關係，中國的態度是堅定不變的。中國領導人在致電特朗普當選時說了三句話：第一句，中美合則兩利、鬥則俱傷。第二句，一個穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。第三句，希望雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道，造福兩國，惠及世界。這是指引中國處理中美關係的原則指針。

中國當然希望美方能夠以更加開放和包容的心態來看待中美關係，通過對話和合作來增進兩國之間的理解和合作，但如果特朗普政府執意要幹，那中國就只能只能奉陪到底。還是那句話，「談，隨時大門敞開；打，隨時奉陪到底。」