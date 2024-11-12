比蓬佩奧更瘋狂 魯比奧若任國務卿 中美關係恐遭致命衝擊
據《紐約時報》報道，3名知情人士透露，特朗普（Donald Trump)預計將提名美國參議員魯比奧（Marco Rubio）擔任國務卿。儘管消息人士也透露，特朗普仍有可能在最後時刻改變主意，但他似乎已經選定了魯比奧。
若這一任命成真，中美關係恐將面臨海嘯般災難衝擊。
魯比奧何許人？
他是在美國出生的古巴裔聯邦參議資深參議員、美國「國會及行政當局中國委員會」資深議員、美國參議院「情報委員會」副主席，今年53歲。
但對一般人來說，知道他是這些年美國最活躍、最劣跡斑斑、推動出台針對中國法案最多的「反華急先鋒」、「反共急先鋒」就夠了。
自魯比奧成為參議院以來，在中美衝突的每個領域，美國兩黨政府和國會每一項針對中國的法案或政策，都有他或介入、或推動、或主導的影子。
而且他每一次出手，都經過精心謀劃與算計，都特別「精準」、「有力」。
看看他這些年在導致中美關係全面惡化上做了哪些惡吧：
2011年11月，當選參議員當年，魯比奧就在美國會見了當時的西藏流亡政府首腦、鐵桿藏獨分子洛桑森格。
2012年3月，魯比奧在參議院召開聽證會，主題就是西藏問題，批評中國壓迫藏人，侵犯人權。
2014年7月，針對中國劃定東海防空識別區，魯比奧指責中國「無視國際協議，破壞亞太地區的海洋安全」，並向參議院遞交了一份草案要求譴責中國，這份提案後來在7月10日全票通過。
2015年12月，在新罕布殊爾州市政廳，魯比奧發表講話指出，美國必須動用武力協助盟友菲律賓防衛中國，防止中國在南海侵犯菲律賓的捕撈作業權益。他還將中國宣示南海主權比作俄羅斯侵佔克里米亞。
2017年2月，與「國會及行政中國委員會」主席兼眾議員史密斯和參議員科頓提出《香港人權與民主法案》。目的是推動美方對香港或中國內地政府官員設立懲罰機制，包括禁止涉事官員入境美國及凍結在美資產等。在隨後發生的香港騷亂中，魯比奧更是無比活躍，推動出台了多部針對香港和中國大陸的法案。
2017年12月，在「國會及行政中國委員會」主持名為「中國的長臂：輸出中國特色專制主義」的聽證會，魯比奧指出中國正在對外施加影響以控制資訊、進行審查和壓制異議，並批評蘋果等美國科技企業屈服於中國壓力進行自我審查。
2019年1月，針對新疆問題，魯比奧提出《維吾爾人權政策法案》，要求美國國務院就新疆的人權狀況定期提交報告。4月30日，魯比奧前往列根研究所發表演說，指出中國威權體制是在挑戰美國和世界和平，並污衊中國盜竊美國知識產權、對美間諜行為、開設所謂「新疆再教育營」、倡導一帶一路引發債務問題等。
2019年6月，魯比奧在Twitter（今稱X）發文，轉載華為要求美國運營商Verizon支付專利費用的新聞，指責華為「已經成為一個專利流氓（patent troll），試圖通過毫無根據但代價高昂的專利索賠來報復美國。」。 6月17日，魯比奧提交法案，要求修改美國國防授權法案，禁止中國華為公司通過美國法院向美國企業索要專利費。修正案提議，在美國政府特定觀察名單上的公司，其中包括華為，將不被允許根據美國有關專利的法律尋求救濟，包括針對專利侵權發起法律行動。
2019年年底，魯比奧要求禁止聯邦基金投資中國企業。
2021年5月，魯比奧在美國國會發言，他直言21世紀將由美中關係來定義，認為這是最後一次可以確保美中關係平衡的機會。魯比奧支持美國國會推動多項與中國相關的法案，同中國展開全面競爭。
2021年8月，魯比奧敦促拜登封禁TikTok在美國的發展。
另外，台灣也是魯比奧長期推動介入發力的領域。魯比奧曾訪問台灣和賴清德等人見面，與蔡英文在任內也互動活躍。美國參眾兩院過去幾年推動出台的所有涉台議案，魯比奧都是重要參與者和推動者。魯比奧還在智庫就台灣問題發表演講表示，「要幫助台灣有能力提高中國（大陸）軍事冒進的代價，代價要高到中國（大陸）不願意付的程度。」
西藏、新疆、香港、台灣、人權、經貿、科技、雙邊外交和區域衝突、國際政治等等，凡中美有摩擦的每個領域，都有魯比奧在裏面推動。
也正因為如此，即便對中美關係與美國政治了解不多的人，在過去幾年，也會頻繁在新聞上聽到「魯比奧」這個名字。
如果特朗普、蓬佩奧是在行政前台導致中美關係逆轉惡化的罪人，那麼魯比奧就是在美國國會系統，推動中美關係全面逆轉惡化的最大推手，最大罪人。
如果說蓬佩奧只是一個台前打手，一個靠吃「反華飯」臭名昭著的投機分子，那麼魯比奧就是一個更具意識形態內核，更精於謀劃、更危險的反共分子和反華分子。
也正因為如此，魯比奧早早就登上了中國政府發布的第一批對美制裁名單，而且被兩度制裁，被禁止進入中國大陸和港澳地區，該禁令至今仍然有效。
一個這樣重度的意識形態「反華急先鋒」如果出任國務卿，特朗普是如何定義中美關係，中美關係接下來會面臨什麼樣的致命衝擊，就不言而喻了。
當然，無論什麼樣的人出任國務卿或特朗普政府的其它政策官員，無論他們如何定義中美關係，中國的態度是堅定不變的。中國領導人在致電特朗普當選時說了三句話：第一句，中美合則兩利、鬥則俱傷。第二句，一個穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。第三句，希望雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道，造福兩國，惠及世界。這是指引中國處理中美關係的原則指針。
中國當然希望美方能夠以更加開放和包容的心態來看待中美關係，通過對話和合作來增進兩國之間的理解和合作，但如果特朗普政府執意要幹，那中國就只能只能奉陪到底。還是那句話，「談，隨時大門敞開；打，隨時奉陪到底。」