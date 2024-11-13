美日韓第2次自由之刃濟州島軍演　應對朝鮮威脅

韓媒11月13日報道，韓國、美國和日本在濟州島以南公海，舉行今年第二次「自由之刃」聯合軍演，以應對朝鮮威脅。



根據韓聯社，韓國聯合參謀本部表示，2024年6月27日至29日首次舉行「自由之刃」聯合軍演，11月13日起開展第二次演習，表明遏制和應對朝鮮威脅的意志。

演習為期3日，期間三國將進行空中演習、海上反導、防空作戰、反潛作戰、網絡防禦等演練。

美國核動力航空母艦「喬治．華盛頓號」於2014年時第六度訪港。（網上圖片）

此次軍演三國派出多艘軍艦，包括韓國「忠武公李舜臣」號導彈驅逐艦（舷號DDG-975）、美國核動力航空母艦「喬治華盛頓號」（USS George Washington，舷號CVN-73）以及日本「羽黑號」宙斯盾驅逐艦（はぐろ，舷號DDG-180）。

美日韓6月起初次舉行自由之刃聯合軍演，朝鮮當時嚴厲譴責，又警告會採取進攻性和壓倒性應對措施，堅決維護國家主權、安全利益和地區和平。