沙利文指「習拜會」APEC期間舉行 路透社稱預定16日
撰文：蕭通
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國家主席習近平11月13日離開北京，啟程前赴秘魯首都利馬（Lima）出席亞太經合組織（APEC）第31次領導人非正式會議，並將對秘魯進行國事訪問，抵步前中停西班牙。路透社同日引述美國高層官員稱，美國總統拜登（Joe Biden）將於周六（16日）與對方會面，為其總統任內最後一次「習拜會」。
美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）證實，預計兩國領導人將在秘魯APEC會議期間會面，就一系列全球熱門議題舉行會談，但他未確認會議日期。
路透社指出，這是雙方自4月通話以來，首次外界獲知的互動。美國官員透露，針對中國在烏克蘭戰爭支持俄羅斯、朝鮮向俄羅斯派兵、中國在台灣海峽和南海的行動，以及網路安全問題等，拜登將向習近平表達關切。
此外，預計拜登和習近平將「盤點」關係，並針對候任美國總統特朗普（Donald Trump）可能帶來新的挑戰進行討論。該官員又稱，針對中國今年首次發射洲際彈道導彈，事前曾向美國通報 。
沙利文表示，拜登將就一個與中國相關的黑客組織表達憂慮，指該組織最近入侵了美國知名官員的私人電信設備。他又稱，拜登將傳達的訊息還包括，在美國政權過渡過程中，美中之間溝通需保持穩定性、清晰度和可預測性。 不過，消息尚未獲中方確認。
習近平前往秘魯期間，首站中停西班牙大加那利島（Gran Canaria），會見當地領導人並遊覽歷史名城拉斯彭馬斯（Las Palmas）。
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