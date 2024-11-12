中俄戰略戰略安全磋商　王毅晤紹伊古：團結合作應對外部挑戰

中國外交部長王毅2024年11月12日在北京與俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergei Shoigu）共同主持中俄第十九輪戰略安全磋商，就共同關心的重大戰略安全問題全面深入地交換意見。王毅稱中俄關係有着必然歷史邏輯和強大內生動力，隨着國際形勢愈複雜、外部挑戰愈多，雙方愈要堅定團結合作，捍衛共同利益。



王毅說，中俄於2024年建交75周年，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）年內三次會晤，對推動兩國關係乘勢而上、開拓進取作出一系列戰略部署。

他表示，在兩國元首堅強領導下，中俄關係經受住國際風雲考驗，始終保持健康穩定發展勢頭。雙方秉持永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏原則，以服務兩國人民根本利益為己任，在涉及彼此核心關切問題上堅定相互支持，不斷深化政治互信，紮實推進務實合作，打造出相鄰大國關係的新範式，也為促進全球南方國家團結合作作出重要貢獻。

2024年9月23日，中國外交部長王毅在紐約聯合國總部出席聯合國安理會會議。（Reuters）

王毅強調，國家元首引領是中俄關係高質量發展的最大政治優勢和根本保障，中俄戰略安全磋商機制要以落實兩國元首共識為根本遵循，就涉及雙方安全和發展利益的戰略性、全局性問題加強協調，不斷提升戰略互信水平，充實戰略協作內涵。

他指出，中方願同俄羅斯一道，着眼國際形勢變化，密切溝通協調，加強多邊協作，為維護中俄關係高水平發展勢頭提供有力保障，共同維護全球戰略穩定。

圖為2023年12月25日，時任俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）向總統普京（Vladimir Putin）匯報俄烏戰事進展。（Reuters）

紹伊古則提到，本年是中國成立、中俄建交75周年。中國在這75年來取得巨大發展成就，雙方關係也成為大國合作典範和國際事務中的主要穩定因素。中俄關係始終堅持相互尊重、平等相待、互不干涉內政、堅定支持彼此核心利益，兩國全面戰略協作處於史無前例的高水平。

他談到習近平10月23日赴俄出席金磚國家領導人喀山峰會，是對俄方作為主席國的最大支持，為喀山峰會取得圓滿成功、加強全球南方合作做出重要貢獻。

2024年9月10日，中國外交部長王毅在俄羅斯聖彼得堡會見俄國聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergei Shoigu）。（新華社）

紹伊古強調不穩定的世界局勢進一步突顯中俄保持溝通交流的重要性，俄方願同中方一道，落實好兩國元首達成的共識，密切雙邊合作，加強在聯合國、上海合作組織、金磚等多邊機制中的配合，推動雙方關係不斷取得新的更大發展。