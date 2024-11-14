特朗普班底｜蓋茨獲提名任司法部長 加伯德任國家情報總監
撰文：王海
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英國媒體報道，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布，將提名共和黨眾議員蓋茨（Matt Gaetz）出任司法部長（Attorney General）。特朗普同日提出任命前民主黨眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）擔任國家情報總監（Director of National Intelligence)。
路透社11月13日報道，特朗普在前往白宮與總統拜登（Joe Biden）會面後宣布，將提名共和黨佛羅里達州（Florida）眾議員蓋茨為下任司法部長。
據報道，特朗普讚揚蓋茲將守護邊境，瓦解犯罪組織，恢復美國人對司法部的信任。
42歲的蓋茨是2023年罷免共和黨前眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）事件的關鍵人物，眾議院事後經歷了一段時間的混亂。
蓋茨亦曾因牽涉與未成年少女性交易的案件被司法部調查長達3年，雖然司法部最終決定不會提出刑事起訴，但是眾議院的道德委員會仍就事件進行調查中。
除此之外，前夏威夷（Hawaii）眾議員加伯德同日獲特朗普提名出任國家情報總監。
加伯德過往曾是民主黨人，曾參與2020年民主黨黨內初選競逐總統參選資格，到2022年退黨。今年8月正式宣布支持特朗普。她亦曾在國民警衛軍服役，兩度被派駐中東。
特朗普在聲明中表示，加伯德於過去20年，持續為美國及國民的自由而戰，又指她會把無畏的精神帶到情報界。
據路透社報道，加伯德過往在情報工作方面幾近沒有任何經驗，外界並沒有預期她會被提名接掌這個職位。國家情報總監要負責管理旗下18個情報機構。