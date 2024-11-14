特朗普班底｜蓋茨獲提名任司法部長　加伯德任國家情報總監

英國媒體報道，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布，將提名共和黨眾議員蓋茨（Matt Gaetz）出任司法部長（Attorney General）。特朗普同日提出任命前民主黨眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）擔任國家情報總監（Director of National Intelligence)。



路透社11月13日報道，特朗普在前往白宮與總統拜登（Joe Biden）會面後宣布，將提名共和黨佛羅里達州（Florida）眾議員蓋茨為下任司法部長。

2024年11月13日，美國總統拜登（Joe Biden）在華盛頓白宮橢圓形辦公室（Oval Office）與候任總統特朗普（Donald Trump）舉行會面。（Reuters）

據報道，特朗普讚揚蓋茲將守護邊境，瓦解犯罪組織，恢復美國人對司法部的信任。

42歲的蓋茨是2023年罷免共和黨前眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）事件的關鍵人物，眾議院事後經歷了一段時間的混亂。

蓋茨亦曾因牽涉與未成年少女性交易的案件被司法部調查長達3年，雖然司法部最終決定不會提出刑事起訴，但是眾議院的道德委員會仍就事件進行調查中。

2024年10月31日，美國內華達州，共和黨眾議員蓋茲（Matt Gaetz）出席共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）的競選集會時向台下觀眾揮手致意。（Reuters）

除此之外，前夏威夷（Hawaii）眾議員加伯德同日獲特朗普提名出任國家情報總監。

加伯德過往曾是民主黨人，曾參與2020年民主黨黨內初選競逐總統參選資格，到2022年退黨。今年8月正式宣布支持特朗普。她亦曾在國民警衛軍服役，兩度被派駐中東。

2024年11月4日，美國前民主黨眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）出席在賓夕法尼亞州匹茲堡舉行的競選集會支持共和黨候選人特朗普（Donald Trump）。（Reuters）

特朗普在聲明中表示，加伯德於過去20年，持續為美國及國民的自由而戰，又指她會把無畏的精神帶到情報界。

據路透社報道，加伯德過往在情報工作方面幾近沒有任何經驗，外界並沒有預期她會被提名接掌這個職位。國家情報總監要負責管理旗下18個情報機構。