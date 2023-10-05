麥卡錫遭罷免怎牽動美國政局？「籠裏雞」互搏鬥到2024｜新聞背後

美國共和黨保守派眾議員蓋茨（Matt Gaetz）10月3日提出罷免動議，眾議院議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）同日被罷黜。後者成為美國史上第一位被罷黜的眾議院議長，而且影響將延續至2024年美國大選年。



職位可能懸空多久？

這是美國歷史上首次有眾議院議長被罷免。眾議院規則沒有限定代理議長的任期，但眾議院應儘快選出新議長，以便推進立法工作。

代理議長麥克亨利打算下周三（10月11日）舉行議長投票，但共和黨議員尚未決定議長人選，民主黨議員則支持民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）。

共和黨下周二（10日）開會決定議長候選人，但在內部分歧加劇、黨內議長剛剛被自己人拉下馬的情況下，恐怕很難團結起來支持特定人選。美國媒體提到的可能人選很多，甚至包括尋求再度入主白宮的前總統特朗普（Donald Trump），因為非國會成員也能出任議長。

目前，共和黨在眾議院佔221席，民主黨佔212席，假設全院出席並投票，當選議長鬚獲得217票。若共和黨無法推出適當人選，投票或要推遲，而且未必能「一次過」。今年1月，麥卡錫經歷耗時四天、破紀錄的15輪投票才當選議長。麥卡錫已宣布不再競選議長，這有望加快議長選舉進程。

美國共和黨籍的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）2023年9月12日在國會山莊就總統拜登以及其子亨特之指控發言。（Reuters）

政府或下個月停擺？

根據規定，臨時議長權力有限，主要職責是選舉新議長。在新議長產生前，眾議院不太可能推進立法工作，包括有關聯邦政府預算的法案。國會日前通過的臨時撥款法案雖為兩黨協商爭取到多些時間，但這項法案11月17日就會到期。

高盛分析認為，眾議院罷免議長將提高美國聯邦政府下個月關門的風險，麥卡錫的繼任者可能會面臨更大壓力，更難推進更多臨時撥款措施或為烏克蘭提供額外援助。

若新議長「難產」，眾議院有可能賦予麥克亨利具有時限的權力，以主持普通法案的辯論和投票，但這需要多數議員同意。

圖為2023年9月26日，美國聯邦政府面臨停擺危機之際，國會山莊外下着雨。（Reuters）

勢影響總統大選？

麥卡錫下台暴露了忠於特朗普的強硬派與較溫和共和黨人之間的深刻分歧，這些分歧已導致共和黨在2018年、2020年和2022年的選舉表現令人失望。麥卡錫之前的兩任共和黨籍議長瑞安（Paul Ryan）和博納（John Boehner）也因與黨內右翼發生衝突退出國會。

撤換議長是共和黨內部混亂的最新迹象。共和黨總統參選人中領跑的特朗普目前面對多起官司，他的多名黨內對手則在上週的辯論上相互撕扯。就連被指加劇美國分裂的特朗普也在社交媒體上質問，共和黨為什麼要陷入內鬥，而不是把槍口對準民主黨。

一些共和黨議員擔心，若因內鬥而導致政府關門，可能令共和黨在眾議院的微弱優勢受到威脅。阿肯色州眾議員希爾（French Hill）說：「這種艱難的情況……會危及加州和紐約州的搖擺議席。我們必須贏得這些議席，並再奪回三四席，以更大的優勢邁入2025年。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

