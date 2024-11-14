聯合國安理會譴責數宗針對聯黎部隊的襲擊

聯合國安全理事會譴責最近對聯合國駐黎巴嫩臨時部隊的襲擊事件，但安理會並未點名誰應對這些襲擊負責。



法新社報導，聯合國安理會星期三（11月13日）在一份聲明中譴責過去幾周幾宗對聯黎部隊的襲擊事件，這些襲擊發生在10月29日、11月7日和11月8日導致多名維和士兵受傷。

安理會輪值主席、英國常駐聯合國代表伍德沃德（Barbara Woodward）在聲明中說，安理會敦促各方採取一切措施，尊重聯黎部隊人員和房地的安全。「他們（各成員國）重申，維和人員絕不能成為攻擊目標。」

聯黎部隊最初由安全理事會在1978年3月設立，協助黎巴嫩政府在以色列撤軍後恢復對該地區的有效統治。 安理會在2006年通過決議結束當年的以黎戰爭后，加強了聯黎部隊，並決定除最初的任務規定之外，它將除其他外監測停止敵對行動。

聯黎部隊也陪同和幫助黎巴嫩武裝部隊在整個南部進行部署，並提供援助，協助確保人道主義援助送達平民，以及流離失所者自願安全回返。

聯合國安理會日前在一份聲明中譴責過去幾周幾宗對聯黎部隊的襲擊事件。（Reuters）

以哈衝突去年10月7日爆發後，支援哈馬斯的黎巴嫩真主黨在黎巴嫩和以色列邊境地帶與以軍不時交火，自今年9月以來，雙方的衝突急劇升級，以色列加大了對黎巴嫩境內真主黨目標的打擊，傷亡人數不斷增加，也波及聯黎部隊人員。

聯黎部隊報告稱，一枚「可能」由真主黨或其盟友發射的火箭彈於10月29日擊中黎南的聯黎部隊總部。 奧地利說，有八名士兵受傷。 在11月7日的襲擊中，又有五名維和人員受傷，聯黎部隊次日指責以色列軍隊「蓄意直接」破壞聯黎部隊在黎南的陣地。

安理會成員國重申全力支援聯黎部隊，強調它在支援區域穩定方面發揮的作用，並對聯黎部隊的士兵派遣國深表感謝。 各國也對黎巴嫩平民傷亡和苦難，以及民用基礎設施被毀、境內流離失所者不斷增加等問題深表關切，呼籲各方遵守國際人道主義法。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

