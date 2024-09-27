聯合國安理會烏克蘭問題高層會議　王毅提中方3主張

中共中央政治局委員、外交部長王毅9月24日稱，烏克蘭危機已進入第3年，衝突戰事不斷蔓延，平民傷亡不斷增加，外溢效應不斷加劇，和平曙光仍遙遠，危機每延宕一天，都會帶給人民更多苦難，造成地區更多破壞，為世界帶來更多動盪不安，這局面不可持續，必須盡力扭轉，各方都應以和平為重，以人民為重，真正致力於勸和促談。為此，中方提出3大主張。



根據中國外交部公布，王毅24日在紐約聯合國總部出席聯合國安理會烏克蘭問題高層會議時表示，中方的主張是，要增強降溫局勢的危機感，要增強勸和促談的責任感，以及要增強管控外溢的迫切感。

王毅指，當務之急是遵守「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，尤其不應使用大規模殺傷性武器，不應攻擊核電廠等和平核設施，不應攻擊平民及民用設施，各方應摒棄冷戰對抗思維，為局勢降溫發揮建設性作用，為早日停火止戰創造必要條件。

他認為，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，如果和談遲遲無法開啟，誤解誤判就會累積疊加，進而釀成更大的危機。

王毅還說，烏克蘭危機持續外溢，令全球經濟雪上加霜，廣大「全球南方」國家遭受嚴重負面影響，實現聯合國2030年永續發展議程更加困難。任何一方都不能以危機為由，濫施非法單邊制裁，無端打壓正常經貿往來，更不能藉機割裂世界，製造封閉排他的各種集團。

他說，中國在烏克蘭問題上的立場一以貫之、清晰明確，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事人，中方始終站在和平一邊，「我們身處的世界變亂交織，人類面臨的風險前所未有。推動政治解決烏克蘭危機，建立一個更安全的世界，是國際社會的共同願望，也是世界各國的共同責任」。