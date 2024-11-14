日本旅遊｜東京銀座58年地標高速公路將停運　擬改成「空中步道」

東京高速道路公司11月12日宣布，隨着日本橋段的地下工程的開始，從1966年開始全面通車的東京高速公路（KK線）將會2025年4月上旬停運，並改建成以步行者為中心「空中步道」，為東京都心再添一處打卡新景點。



日媒《日本經濟新聞》報道，未來「KK線」將轉型為以步行者為中心的公共空間，將停用的高架道路改建為空中公共空間。這項計劃將分階段執行，逐步向公眾開放。

2024年11月12日，東京高速道路公司宣布，隨着日本橋段的地下工程的開始，從1966年開始全面通車的東京高速公路（KK線）將會停運，改建為以步行者為中心「空中步道」。（東京高速道路公司網站）

東京高速道路公司表示，於改建工程期間，汐留出入口和東銀座出口仍會維持開放，高架道路下方的商業設施也會照常營業。

由於部份道路的廢止將影響某些交通路線，公司將作出調整，在當地打造全新環狀路線，維持交通順暢。

2024年11月12日，東京高速道路公司宣布，從1966年開始全面通車的東京高速公路（KK線）即將停運，並改建為以步行者為中心「空中步道」。圖為KK線鳥瞰圖。（東京高速道路公司網站）

東京高速道路公司網站提到，改建計劃的目標是創造一個每個人都可以享受的舒適空間，不僅可以步行，還可以享受各種活動，包括從觀景台觀看城市、在咖啡店和長凳上放鬆等等。