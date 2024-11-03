日本東京都多處現毒蘑菇「火焰茸」　誤食重則腦神經損傷死亡

日媒11月2日稱，日本東京都青梅市和福生市的公園10月初陸續出現一種名為「火焰茸」的劇毒蘑菇，觸摸後會引起皮膚刺激。兩個城市都在努力清除公園內的毒蘑菇，並呼籲兒童們小心不要觸摸它們。



日本《讀賣新聞》2日報道，東京都健康與安全研究中心表示，「火焰茸」呈紅色或橙色棒狀，它含有劇毒，人們觸碰後會引起皮膚發炎，倘誤食將引致發燒、腹瀉等症狀，嚴重者甚至會因腦神經損傷而死亡。

青梅市政府表示，他們10月上旬到中旬於市內一個綠地及其附近一個公園中發現「火焰茸」，生長地點皆都位於木板步道附近的橡樹根部。市政府官員在與當地居民聯繫後將其移除，並在現場周圍安裝告示牌，警告人們要小心。

日本《讀賣新聞》2024年11月2日報道，東京都青梅市和福生市的3個公園於10月初陸續出現一種名為「火焰茸」的劇毒蘑菇。圖為劇毒蘑菇「火焰茸」的資料圖片。（東京都保健醫療局網站）

福生市政府府則指，10月初在該市一個公園的灌木叢中發現「火焰茸」，接報後已迅速將其移除。當地政府已向市內所有小學發出警告，並要求工作人員每兩天在涉事公園巡邏一次。