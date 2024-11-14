中國3在韓國留學生　涉用無人機偷拍美國航母被立案

中國3名留學生涉嫌用無人機拍攝停靠韓國釜山港的美國核動力航空母艦「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt），於2024年6月25日遭警方逮捕。釜山警察廳11月14日證實並公布初步調查，發現他們早在兩年前就開始偷拍軍事設施，指三人現已被不拘留立案處理。



綜合韓國首爾廣播公司（SBS）、韓聯社報道，警方修復三人的手機和手提電腦後，發現超過500張涉軍事設施的照片，包括駛入釜山海軍作戰司令部的航母和潛艇等。

警方指他們除了拍攝航母之外，還在2022年9月起，就身赴釜山作戰基地附近進行考察。其中一位中國學生在6月25日被捕後，辯稱：「我走路時看到一艘航母，出於好奇，就帶了無人機來拍照」，但後來又透露，他們是系統性地去拍攝軍事設施。

2024年6月22日，美國核動力航空母艦「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt）停泊在韓國釜山，準備與日本和韓國舉行聯合軍演。（Reuters）

3人年齡介於30至40多歲之間，在釜山一國立大學攻讀碩士和博士課程。韓國警方指，在他們手機上發現向外界聯絡的迹象，目前調查他們將這些照片送往何處，至於這些資訊是否有傳給中國政府，仍需進一步調查。