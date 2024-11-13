美國證朝鮮軍隊投入俄烏戰事　韓國防部持謹慎態度

美國務院11月12日表示，部署在俄羅斯庫爾斯克（Kursk）地區的朝鮮士兵已開始與俄軍並肩作戰。韓國家情報院13日同樣證實，被派往俄羅斯的朝鮮軍隊已投入俄烏戰場。然而韓國防部則對相關消息持謹慎態度，稱正密切關注相關動向。



韓聯社13日報道，韓國家情報院表示，朝軍已在近兩週被部署到俄羅斯庫爾斯克戰場，他們正持續搜集和分析相關情報和訊息。

美國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）12日在記者會上稱，朝軍已開始與俄軍並肩作戰。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）13日表示，朝鮮部署在俄羅斯的軍隊，目前確實處於戰鬥狀態，並強調他們將嚴厲回應這一舉動。

圖為2024年9月18日，美國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問埃及，在開羅與埃及外交部長Badr Abdelatty（不在圖中）舉行聯合記者會期間發言。（Reuters）

報道稱，在確認上述情況後，韓方的對烏克蘭武器援助政策的變化備受外界關注。韓國外交部官員表示，將根據朝俄軍事合作進展，與國際社會分階段採取必要措施。