以軍空襲敘利亞大馬士革住宅區　至少15死16人傷

敘利亞軍方11月14日發表聲明稱，首都大馬士革邁宰（fMazzeh）地區及庫德薩亞（Qudsaya）郊區，當日遭以色列空襲，部份住宅大樓遭擊中，至少造成15人死亡、16人受傷，其中包括婦女和兒童。以軍則稱，攻擊目標是軍事地點和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad) 總部。



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敘利亞軍方聲明指出，當地14日下午3時許，以色列從其佔領的戈蘭高地發動空襲，針對平民住宅，導致遭襲建築和私人財產嚴重受損。不過，聲明無具體說明情況。

另據敘利亞國家電視台報道，邁宰地區有3棟建築物當日遭以色列空襲。位於庫德薩亞住宅區則有一棟教育綜合大樓遭攻擊。

2011年敘利亞內戰爆發後，以軍多次以打擊伊朗軍事設施為由，空襲敘國境內目標。去年10月新一輪以巴衝突爆發後，以色列對敘國境內目標的攻擊更加頻繁。