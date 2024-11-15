日本島根縣舉辦「切腹比賽」活動惹議　主辦方被迫叫停

日本島根縣松江市原計劃於12月14日舉辦一場「切腹比賽」，參賽者須用玩具刀扮演切腹，並想像中刀後「痛苦」跌地扭動30秒至1分鐘，通過演技分出勝負。不過，這項比賽引發不少爭議，連租借場地的市政府也遭批評，主辦方最終昨日致歉並取消活動。



是次活動是由一家玩具廠商策劃，當地報章上周刊登招募訊息，隨後在網上引發爭議，支持者認為活動有趣，但有批評指比賽涉嫌嘲笑死亡，「就算是比賽演技，但是把痛苦死亡的樣子作為比賽內容還是有些不妥吧」。

▼網上流傳招募訊息，圖為報章刊登邀請參賽者參加切腹比賽的消息

日本《產經新聞》引述主辦方指，當初策劃這個活動，主要是希望吸引更多人來參加，「該活動目的不是嘲笑死亡，而是讓人們發笑」，但由於「批評聲太多」，因此不得不取消這一活動。而活動舉辦靈感來源，是主辦方注意到有一個女孩拿着販售的可伸縮塑膠玩具刀，做出刺向自己肚子的動作。主辦方還強調，比賽以娛樂性為主，原本以為應該會很有趣。

圖為日本島根縣松江市：松江城（松江城官方網站圖片）

另一方面，主辦方當時以「舉辦跳蚤市場」為由申請場地。當地政府起初並未知悉實際上會舉辦「切腹比賽」，通過報道後才得知。經過與主辦方協商後，一致認為不該用政府場地舉辦這一比賽，最終確定取消。