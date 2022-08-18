日本年輕人不再喝酒？　政府舉辦比賽獎勵推廣喝酒企劃

日本一向被視為一個喜歡喝酒的國家，其出產的酒類，一直深受包括香港人的歡迎。在日本的電視廣告中，亦充斥着酒類廣告。但是，新一代的日本人喝酒似乎遠比他們的上一輩少，減少了稅收及影響產業發展。政府有意扭轉這個現象，推廣喝酒企劃。



日本國稅廳與PASONA農援隊合作，展開了名為「Sake Viva」（喝酒萬歲）的企劃。企劃以競賽形式，讓20至39歲的年輕人分享他們對酒類的商業理念，推動酒類在年輕人市場發展。對象酒類不俱，包括清酒、燒酒、啤酒、威士忌、葡萄酒等等皆可。

圖為2021手7月，東京小街的居酒屋。日本人雖然喜歡喝酒，但喝酒的人卻愈來愈少。（Getty）

企劃介紹指出，隨着人口少子高齡化，及新冠疫情的影響，日本國內酒類市場正在縮少。據政府資料顯示，與1995年相比，2020年人們的飲酒量持續減少，從每年100公升下降至75公升。這使酒精稅的收入減少，據《日本時報》報導，1980年酒稅佔總稅收的5%，但2020年僅佔1.7%。

計劃希望由年輕人主導，向年輕人推動日本產酒類的發展。參賽者需在9月末前提交計劃，選出入圍者後在11月修訂並提交最終方案。優秀的比賽作品將會公開，並會得到政府協助商業化。

不過相關的企劃民意反應不一，有聲音質疑推動酒類市場為何會由國稅廳負責；也有人表示年輕人遠離酒精本是好事，不明白政府為何要推廣年輕人喝酒。