習近平會見泰國總理佩通坦　冀深化中泰交流合作　迎建交50週年

新華社11月15日報道，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra，前譯貝東丹）舉行會面。



據報道，習近平表示，中國和泰國是親密友好鄰邦，「中泰一家親」歷久彌新。2022年11月習近平訪問泰國時，與泰國領導人就構建中泰命運共同體達成重要共識，他很高興能看見訪問成果得到有效落實，雙方各領域合作取得積極進展，給兩國人民帶來了實實在在的利益。

習近平指出，明年兩國將迎來中泰建交50周年暨「中泰友誼金色50年」。中方願同泰方弘揚中泰傳統友好，加強發展戰略對接，深化治國理政經驗交流，統籌推進各領域互利合作，助力各自國家現代化建設，推動中泰命運共同體建設取得更大進展。

雙方要加快中泰鐵路建設，拓展新能源、數字經濟、人工智能等新興領域合作，加強文化、教育、青年等人文領域交流合作，辦好佛牙舍利赴泰供奉等活動，讓中泰友好更加深入人心、世代相傳。

中方願同泰方加強在瀾湄、東盟、金磚、亞太經合組織等多邊機制的協調溝通，維護東盟（ASEAN）和地區國家團結合作，為地區和平、穩定、發展、繁榮作出積極貢獻。

佩通坦表示，當前世界和地區亂象紛呈。中方提出的系列全球倡議極具戰略前瞻性，有利於推動國際社會加強團結與合作。

2024年11月15日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間會見泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）。（X@MFAThai）

中國是泰國的好朋友、好夥伴，泰方欽佩中國在脫貧等領域取得的巨大成就，期待以慶祝明年泰中建交50周年暨「泰中友誼金色50年」為契機，同中方加強高層往來，共同繪就泰中關係更加美好的下一個50年。

泰方希望學習借鑑中方成功發展經驗，持續推進泰中鐵路等共建「一帶一路」合作，密切人文交流，深化傳統友誼。願同中方在亞太經合組織等多邊框架內加強協作，共同維護自由貿易體系。