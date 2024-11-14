APEC｜習近平在秘魯傳媒發文　冀中秘加深各領域互利合作

中國國家主席習近平前往秘魯首都利馬對秘魯進行國事訪問，並出席亞太經合組織領導人非正式會議之際，11月14日在《秘魯人報》發表題為《讓中秘友好之船揚帆遠航》的署名文章。



根據新華社，習近平指，中國是關鍵時刻值得秘魯信賴的朋友，中秘要拓展加深各領域互利合作，中國共產黨20屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，為世界各國提供新機遇，為中秘互利合作開闢新的廣闊前景。

2024年10月24日，中國國家主席習近平出席俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會。（Reuters）

習近平說，錢凱港是中秘共建「一帶一路」重要項目，也是南美首個智慧港口，錢凱港第一期工程可以將秘魯到中國的海運時間縮短至23天，節約20%以上的物流成本，每年為秘魯帶來45億美元收入，創造8000多個直接就業崗位，打造以錢凱港為起點的「新時代的印加古道」，帶動拉美和加勒比地區整體發展和一體化建設。

習近平說，當前，世界百年變局加速演進，中方願同秘方一道，踐行真正的多邊主義，攜手構建人類命運共同體。