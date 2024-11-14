APEC｜習近平在秘魯傳媒發文 冀中秘加深各領域互利合作
撰文：洪怡霖
出版：更新：
中國國家主席習近平前往秘魯首都利馬對秘魯進行國事訪問，並出席亞太經合組織領導人非正式會議之際，11月14日在《秘魯人報》發表題為《讓中秘友好之船揚帆遠航》的署名文章。
根據新華社，習近平指，中國是關鍵時刻值得秘魯信賴的朋友，中秘要拓展加深各領域互利合作，中國共產黨20屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，為世界各國提供新機遇，為中秘互利合作開闢新的廣闊前景。
習近平說，錢凱港是中秘共建「一帶一路」重要項目，也是南美首個智慧港口，錢凱港第一期工程可以將秘魯到中國的海運時間縮短至23天，節約20%以上的物流成本，每年為秘魯帶來45億美元收入，創造8000多個直接就業崗位，打造以錢凱港為起點的「新時代的印加古道」，帶動拉美和加勒比地區整體發展和一體化建設。
習近平說，當前，世界百年變局加速演進，中方願同秘方一道，踐行真正的多邊主義，攜手構建人類命運共同體。
APEC峰會秘魯登場 日媒：石破茂擬會議期間與習近平首次會晤亞太經合組織領導人會議秘魯利馬揭幕 或再上演「習拜會」秘魯外長：習近平到訪期間將與中簽更新版自貿協定習近平將赴秘魯出席APEC峰會 據報期間或與拜登會面