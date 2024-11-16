習近平首度晤石破茂　日媒：雙方就恢復進口日本水產達共識

中國國家主席習近平11月15日在秘魯首都利馬（Lima）出席亞太經合組織 （APEC）領導人非正式會議期間，會見日本首相石破茂。日媒16日報道，兩人就福島核核污水排海，中國恢復進口日本水產品達成共識。



根據日本共同網，這是繼2023年11月時任首相岸田文雄之後，日本首相再次與習近平會談，這次會談持續約35分鐘。

報道分析，由於習近平在會談中提及恢復進口水產品事宜，中方可能會加速探討具體操作。石破茂在會談後表示，習近平提到將把達成的共識轉化為行動，這是非常重要的表態。

圖為2023年8月24日，位於日本福島縣大隈町的福島第一核電廠開始向太平洋釋放核污水後，鏡頭拍得核電廠的鳥瞰圖。（Reuters）

中日兩國9月宣布達成共識，中國將參與國際原子能機構（IAEA）框架下獨立取樣監測福島核污水，並逐步放寬對日本水產品進口限制。

2人在會談中就未來再舉行雙邊會談達成一致，還商定將實施外長互訪、以及部長級的「日中高級別人文交流磋商機制」與「中日經濟高層對話」。

2024年11月15日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與日本首相石破茂舉行會面。（X@SpokespersonCHN）

習近平在會談中指，中日關係處於改善發展的關鍵時期，表示願同日方一道，全面推進中日戰略互惠關係。石破茂則表示：「將減少難題與尚未解決的問題，增加協作與合作。」