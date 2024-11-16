習近平首度晤石破茂 日媒：雙方就恢復進口日本水產達共識
撰文：劉耀洋
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中國國家主席習近平11月15日在秘魯首都利馬（Lima）出席亞太經合組織 （APEC）領導人非正式會議期間，會見日本首相石破茂。日媒16日報道，兩人就福島核核污水排海，中國恢復進口日本水產品達成共識。
根據日本共同網，這是繼2023年11月時任首相岸田文雄之後，日本首相再次與習近平會談，這次會談持續約35分鐘。
報道分析，由於習近平在會談中提及恢復進口水產品事宜，中方可能會加速探討具體操作。石破茂在會談後表示，習近平提到將把達成的共識轉化為行動，這是非常重要的表態。
中日兩國9月宣布達成共識，中國將參與國際原子能機構（IAEA）框架下獨立取樣監測福島核污水，並逐步放寬對日本水產品進口限制。
2人在會談中就未來再舉行雙邊會談達成一致，還商定將實施外長互訪、以及部長級的「日中高級別人文交流磋商機制」與「中日經濟高層對話」。
習近平在會談中指，中日關係處於改善發展的關鍵時期，表示願同日方一道，全面推進中日戰略互惠關係。石破茂則表示：「將減少難題與尚未解決的問題，增加協作與合作。」
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