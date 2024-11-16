習近平晤石破茂 稱願與日方推進中日戰略互惠關係
撰文：王海 羅保熙
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國家主席習近平在秘魯首相利馬出席亞太經合組織 （APEC）領導人非正式會議期間，會見日本首相石破茂。習近平再次祝賀石破茂當選，提到石破茂就任後，表示將全面推進中日戰略互惠，讓雙邊關係發展成果更多匯集兩國人民，他對此表示讚賞。他願同石破茂加強溝通和協作，共同推動中日關係沿著正確的軌道行穩致遠。
習近平說，當前，國際和地區形勢變亂交織，中日關係處於改善發展的關鍵時期。中日互為近鄰，同為亞洲和世界重要國家，兩國關係具有超越雙邊的重要意義。中方願同日方一道，按照中日四個政治文件確立的原則和方向，堅守中日互為合作夥伴，互不構成威脅的重要共識，共同努力、全面推進中日戰略互惠關係，致力於構建切合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。
日本放送協會報道，兩人會面約30分鐘。石破茂表示，日中推進互惠關係對國際社會具有重要意義，又說兩國對地區及國際社會和平及繁榮負有責任。
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