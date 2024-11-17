颱風萬宜襲菲律賓　海水湧上岸浪高過人　65萬居民緊急疏散｜有片

英國媒體報道，超強颱風萬宜（Wan-yi）正快速移向菲律賓呂宋（Luzon）東部。菲律賓氣象部門（PAGASA）警告，巨大的海浪衝擊菲律賓群島的海岸線，將帶來「潛在災難性和危及生命」的影響。



有網民分享颱風萬宜造成海浪拍打岸邊，海水淹浸道路的影片：

《英國衛報》11月16日引述菲律賓氣象部門報道，萬宜正以時速20公里向西北偏西移動，最高風速錄得每小時195公里。

氣象部門預測，隨著萬宜迫近，卡坦端內斯省（Catanduanes）等多地將在明日下午前錄得超過200毫米的暴雨，多個沿海及低窪地區亦會在48小時內出現超過3米高的風暴潮，以及高達14米的大浪。

據報道，萬宜極有可能會在17日下午，以超強颱風或颱風的形式撲向菲律賓人口最多和經濟命脈呂宋島，並於18日穿過馬尼拉北部然後席捲南中國海。

菲律賓在過去一個月經歷五場風災，已造成至少163人死亡，數千人無家可歸，大量農作物和牲畜被摧毀。

英國媒體報道，超強颱風萬宜（Wan-yi）正快速移向菲律賓呂宋（Luzon）東部。菲律賓氣象部門（PAGASA）警告，巨大的海浪衝擊菲律賓群島的海岸線，將帶來「潛在災難性和危及生命」的影響。圖為颱風萬宜造成海浪拍打岸邊，道路路面被淹浸。（X@josephineVV5）

菲律賓政府表示，已有65萬人緊急撤離，並呼籲受影響地區的民眾盡快前往安全的地方暫避。