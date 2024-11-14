小馬可斯：若國際刑事法院逮捕杜特爾特　菲律賓願意移交

菲律賓總統辦公室11月13日表示，如果前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）想向國際刑事法院（ICC）自首，菲方不會阻撓，並且有義務遵守任何因杜特爾特「禁毒戰」而發出的國際逮捕令。



路透社13日報道，杜特爾特當日在國會聽證會上說，他並不害怕國際刑事法院，要求ICC加快對可能存在的反人類罪進行調查。他在聽證會上態度強硬地為其禁毒行動辯護。

他直言：「國際刑事法院一點也嚇不到我，他們可以隨時來這裏。我想你也許想讓他們輕鬆地開始調查，我對此表示歡迎。」

菲律賓總統辦公室幾個小時後發表聲明說，如果國際刑警組織（ICPO）提出要求，願意考慮移交杜特爾特。

2024年10月11日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在萬象出席東盟峰會及相關峰會閉幕式。（Reuters）

總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）表示：「政府有義務將紅色通緝令視為一項應予尊重的請求，在這種情況下，國內執法機構必須給予充分合作。」

這份聲明意味着菲律賓政府首次表示將與國際刑事法院合作，杜特爾特在任時於2019年3月單方面退出國際刑事法院。

禁毒戰造成逾6000人死亡

根據警方的數據，禁毒戰造成6200多人死亡。人權組織認為，實際死亡人數要多得多，還有數千名吸毒者和毒販被不明身份的襲擊者殺害。

活動人士稱，禁毒戰中存在大量處決手無寸鐵的嫌疑人的情況。警方否認這一說法，稱疑犯們持有武器，警方行動是出於自衛。

總統辦公室聲明提到，如果杜特爾特願意自首，政府既不會反對也不會阻止他。

2024年11月13日，菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）在位於馬尼拉眾議院出席，調查有關其政府實施「禁毒戰」的聽證會。（Reuters）

在10多個小時的聽證會上，面對受害者家屬，杜特爾特對自己做出的決定毫不後悔，稱這些決定雖然艱難，但很有必要。

他說：「我沒什麼可隱瞞，我所做的一切都是為了我的國家和年輕人。沒有藉口。沒有道歉。如果我下地獄，那就這樣吧。」

杜特爾特說，他已經不耐煩，甚至要求國際刑事法院「快點」調查。他指出：「我已經老了，我可能很快就會死。你可能會錯過看到我站在法庭前聽取判決的樂趣。」他補充說，自己對所發生的事情負上全部責任。

本文獲《聯合早報》授權轉載

