超強颱風萬宜將二度登陸菲律賓　撤離避難人數升至逾百萬

超強颱風萬宜（Wan-yi，又名Pepito）正快速移向菲律賓呂宋（Luzon），預計17日會在菲律賓東北部奧羅拉省（Aurora）二度登陸，威力有可能減弱。但萬宜仍帶來巨大破壞，當地多區建築物損毀，逾百萬人疏散。



颱風萬宜吹襲菲律賓，卡坦端內斯省房屋遭受破壞，圖為2024年11月17日的情況（Philippine Red Cross/Handout via REUTERS）

香港天文台指，萬宜中心附近最高持續風速為每小時205公里，預計萬宜會在17至18號兩日橫過菲律賓呂宋，進入南海中北部。

香港天文台2024年11月17日發布的超強颱風萬宜路徑預測圖（香港天文台網站）

路透社報道，菲律賓有逾百萬人要撤離避難，有居住於馬尼拉附近、鄰海地區的居民Amalia Santisas指，「每次颱風來臨，我們都會疏散，附近河流水位會上漲…… 我們帶着孩子，我們很害怕。」

菲律賓氣象部門警告，巨大的海浪衝擊菲律賓群島的海岸線，將帶來「潛在災難性和危及生命」的影響。

氣象部門預測，隨著萬宜迫近，卡坦端內斯省（Catanduanes）等多地將錄得超過200毫米的暴雨，多個沿海及低窪地區亦會在48小時內出現超過3米高的風暴潮，以及高達14米的大浪。

萬宜極有可能會在17日下午，以超強颱風或颱風的形式撲向菲律賓人口最多和經濟命脈呂宋島，並於18日穿過馬尼拉北部然後席捲南中國海。

菲律賓在過去一個月經歷五場風災，已造成至少163人死亡，大量民眾無家可歸，農作物和牲畜被摧毀。