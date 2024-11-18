拜登訪亞馬遜雨林創美國總統首例　晤原住民領袖並增加撥款

美國總統拜登（Joe Biden）結束在秘魯出席亞太經合組織（APEC）峰會後，轉往巴西出席二十國集團（G20）峰會，途中曾到亞馬遜雨林參觀，為美國首位在任總統到訪亞馬遜雨林。拜登任內強調關注氣候變遷，此行又向亞馬遜基金（Amazon Fund）增撥5,000萬美元，並簽字把11月17日定為「國際保護日」（International Conservation Day，暫譯），與候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）成強烈對比。



+ 5

拜登11月17日離開秘魯首都利馬（Lima），飛往巴西亞馬遜州（Amazonas）首府馬瑙斯（Manaus)。他與致力保護雨林的地方領袖會面，然後乘坐其「Marine One」直升機，俯瞰到亞馬遜河（Amazon river）及內格羅河（Rio Negro river）交匯一帶。該範圍由於長年乾旱，水位急劇下降。

拜登也前往馬瑙斯的亞馬遜博物館（Museu da Amazonia），在那裡會見了原住民領袖。而在馬瑙斯停留4個小時期間，拜登宣布向亞馬遜基金（Amazon Fund）追加5,000萬美元捐款，使美國承諾的撥款達至1億美元。

+ 2

白宮表示，這筆新捐款是拜登政府在過去四年，平均每年為氣候問題投入約110億美元的一部份，該總額是前政府的6倍。

拜登隨後轉往里約熱內盧（Rio de Janeiro）參加G20峰會，會議將討論貧窮、全球治理和氣候變遷等議題。