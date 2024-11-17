習拜會｜外交部總結中美元首會晤：「沒有迴避分歧」

當地時間11月16日下午，國家主席習近平在秘魯利馬出席亞太經合組織領導人非正式會議期間應約與美國總統拜登舉行會晤。中方已經發布會晤新聞稿進一步介紹有關情況：



此次會晤是習近平主席同拜登總統時隔一年再次會晤。雙方回顧了過去四年中美關係走過的歷程，並從中總結經驗啟示，圍繞在美國政府過渡期推進對話合作、妥善管控分歧，以及共同關心的國際地區問題進行了坦誠、深入、建設性的溝通，為中美關係發展指明瞭方向。

過去四年，中美關係雖然歷經跌宕起伏，但在兩國元首領航把舵下，開展了對話和合作，總體實現了穩定。習近平主席在同拜登總統交往中就中美關係發展闡明戰略性、方向性、指導性意見。習近平主席生動地將中美關係比作一座大廈。

其中，2021年視頻會晤時，提出兩國應該相互尊重、和平共處、合作共贏，這是中美關係這座大廈的穹頂；2022年巴厘島會晤時，重點談了中方在台灣問題、道路制度、民主人權、發展權利上的4條紅線，這是大廈的基座；2023年三藩巿會晤時，建議中美雙方共同樹立正確認知、有效管控分歧、推進互利合作、承擔大國責任、促進人文交流，這是大廈的5根支柱。

此次會晤，習近平主席又高屋建瓴地歸納了7點經驗和啟示，包括：要有正確的戰略認知，要言必信行必果，要平等相待，不能挑戰紅線底線，要多搞對話合作，要回應人民期待，要展現大國擔當。習近平主席強調，雙方要繼續為中美關係這座大廈添磚加瓦，願同拜登及其繼任者為此共同努力。

歷史昭示我們，中美合則兩利，鬥則俱傷。習近平主席深刻指出，「修昔底德陷阱」不是歷史的宿命，「新冷戰」打不得也打不贏，對華遏制不明智、不可取，也不會得逞。中美作為世界上兩個大國，應該計天下利，多為當前動盪不安的世界注入確定性、提供正能量。

2024年11月16日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會面。圖為中方與美方會面現場。（X@SpokespersonCHN）

此次元首會晤雙方達成了一些成果共識。包括：兩國元首重申雙方就中美關係指導原則達成的7點共識，即相互尊重、和平共處、保持溝通、防止衝突、恪守《聯合國憲章》，在有共同利益的領域開展合作，負責任管控雙邊關係中的競爭因素。

雙方願秉持這些原則，繼續穩定中美關係，實現平穩過渡。兩國元首積極評價中美戰略溝通、外交安全團隊經常性接觸、兩軍、經貿、金融等領域對話機制的重要作用，同意繼續保持溝通勢頭，加強宏觀經濟政策協調。兩國元首回顧了三藩巿會晤以來禁毒、氣候變化、人工智能、人文交流等領域對話合作取得的積極進展。

兩國元首認為雙方就人工智能進行了坦誠和建設性對話，在聯合國大會相互聯署各自關於人工智能的決議。在此基礎上，兩國元首確認有必要應對人工智能系統的風險，提升人工智能安全性，加強國際合作，促進人工智能向善普惠。兩國元首確認應維持由人類控制核武器使用的決定。兩國元首還強調應認真考慮潛在風險，本着慎重負責的態度在軍事領域發展人工智能技術。

同時，雙方也沒有迴避分歧。習近平主席深入闡述了中方在重大問題上的原則立場。

習拜會; 2024年11月16日，中國國家主席習近平在秘魯利馬舉行的亞太經合組織峰會期間與美國總統拜登會面。( Reuters)

在台灣問題上，習近平主席強調，一個中國原則和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，必須始終恪守。「台獨」分裂行徑同台海和平穩定水火不容。美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對「台獨」，支持中國和平統一。

在南海問題上，習近平主席強調，中方堅決維護南海領土主權和海洋權益。當事方對話協商始終是管控南海爭議的最佳方式。美國不應介入有關南沙島礁的雙邊爭議，不應縱容和支持挑釁衝動。

針對美國對中國的經貿科技打壓，習近平主席指出，中國人民的發展權利不可剝奪、不容無視。各國都有維護國家安全的需要。面對挑戰，「脱鈎斷鏈」不是解決之道，「小院高牆」不是大國作為。美方不能泛化國家安全概念，更不能以此為藉口對別國惡意設限打壓。

針對所謂中國實施網絡攻擊，習近平主席表示，這樣的說法既沒有證據，也沒有道理。中方本身是國際網絡攻擊的受害者，一貫反對並打擊任何形式的網絡攻擊。

美國總統拜登於2024年11月16日在秘魯利馬舉行的APEC峰會期間會見中國國家主席習近平。(Reuters)

針對美方在國際地區問題上對中國的抹黑污衊和甩鍋推責，習近平主席指出，中方在烏克蘭問題上的立場和作為始終光明磊落，就是穿梭斡旋、勸和促談，為和平而奔走，為推動局勢降温而努力。中方不會允許朝鮮半島生戰生亂，不會坐視中國的戰略安全和核心利益受到威脅。

習近平主席在會晤中特別強調了「四個沒有變」，即中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，賡續中美人民傳統友誼的願望沒有變。這表明中方願同美新政府繼續保持溝通、拓展合作、管控分歧，努力實現中美關係保持穩定，造福兩國、惠及世界。