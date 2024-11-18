習近平訪巴西及出席G20峰會　冀領中巴關係開啟下個「黃金50年」

國家主席習近平結束在秘魯出席亞太經合組織（APEC）峰會，於當地時間11月17日轉抵巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro），出席二十國集團（G20）領導人第19次峰會，並應總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）邀請對巴西國事訪問。習近平在加里昂空軍基地發表書面講話，稱相信這次訪問將進一步增進兩國戰略互信，深化雙方各領域交流合作，引領中巴關係開啟下一個「黃金50年」。



習近平指出，中國和巴西是志同道合的好朋友、攜手前行的好夥伴。作為東西半球兩大發展中國家，雖然遠隔重洋，但彼此吸引、遙相呼應。近年來，在他和盧拉的戰略引領下，兩國政治互信持續深化，務實合作碩果累累，人文合作多點開花，傳統友誼煥發出新的時代生機。

他指出，中巴兩國在國際上共同發出「全球南方」的正義聲音，為促進世界和平和發展作出重要貢獻。今年是兩國慶祝建交50周年，他期待與盧拉就進一步提升中巴關係、加強兩國發展戰略對接，及就共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

此外，他也期待出席G20峰會，同各方一道，共商大計，共謀發展，共同倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動G20作為國際經濟合作平台繼續發揮更大作用。