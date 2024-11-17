APEC｜李家超向習近平匯報香港經濟後獲鼓勵：多謝主席關心同指導

正在秘魯出席亞太區經濟合作組織會議（APEC）的行政長官李家超今天（17日）表示，會議期間曾與國家主席習近平交談。他說習近平一直關心香港，已向他匯報香港的經濟和發展情況，形容對方對香港的情況很了解，「亦都給予我鼓勵」。



行政長官李家超在秘魯出席亞太區經濟合作組織會議（APEC）期間，與國家主席習近平交談。（政府新聞處）

李家超說習近平向他談及中國的農業發展、秘魯的文化、農業資源、秘魯錢凱港的建造及運作，對航運物流及供應鏈所發揮的作用與貢獻。

我好受啟發，我好多謝主席嘅關心同埋指導。 行政長官李家超

行政長官李家超在秘魯出席亞太區經濟合作組織會議（APEC）。（政府新聞處）

被問到會否參加下屆南韓舉行的亞太經合組織會議，又或者親自到英美、歐洲國家招商引資，李家超說「如果無行程方面問題」，他本人會積極參與亞太經合組織會議。他強調重視不同市場，包括傳統歐美市場，亦積極開拓中歐、非洲等新興市場，如果情況適合，他會與官員到不同國家，包括歐美推廣香港。

行政長官李家超在秘魯出席亞太區經濟合作組織會議（APEC）期間，與國家主席習近平交談。（政府新聞處）

李家超又談及今次秘魯出席APEC有三個成果。第一，展示及重申香港在推動區域經貿合作、開拓多元發展機遇的參與和積極性，香港一直尊重自由貿易和多邊貿易制度，透過積極參與APEC，支持和推動區域經貿融合，貢獻區域經濟發展。

行政長官李家超在秘魯出席亞太區經濟合作組織會議（APEC）期間，與秘魯總統博魯阿爾特（左）握手。（政府新聞處）

第二，李家超表示為香港發掘在南美洲的新增長點，開拓南美市場機遇，香港與秘魯在會議期間簽署《自由貿易協定》，為本屆政府首份簽訂的自貿協定，香港的自貿協定已涵蓋21個國家或經濟體；第三，透過APEC會議加強與東盟的關係，與更多經濟體加強建立貿易網絡，APEC的成只5佔香港外貿約八成，是重要的貿易伙伴。

行政長官李家超在秘魯出席亞太區經濟合作組織會議（APEC）期間，與秘魯總統博魯阿爾特（左）握手。（政府新聞處）

李家超預計與秘魯簽署《自由貿易協定》後，要經過約半年的法律程序。秘魯是香港在拉丁美洲的第五大貿易伙伴，近年雙邊貨物貿易每年平均增長4%，服務貿易增長更達16%，他說香港與秘魯已展開另一份促進與保護投資協定的談判，促進雙方投資經濟發展，期望商界用好協定推動商品由香港或經香港進入秘魯，同時亦可幫助內地企業將貨物經香港運往秘魯，亦會有更多秘魯產品進入香港，相信對本港物流、航運有很大幫助。

至於香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）的進展，李家超說他與三個東盟國家的領導不只有一次接觸，引述她們都繼續支持香港加入RCEP。